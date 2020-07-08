Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Instagrama erişim sağlanamıyor Sorunun kaynağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yok
SOSYAL MEDYA

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram'a erişim sağlanamıyor: Sorunun kaynağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yok

Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.Sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter'da #instagram hashtagine gelen yorumlarda sorunun global olduğu anlaşılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya uygulaması Instagram'a gece 03.00 civarında erişim problemi yaşandı. Instagram çöktü mü sorusu ile kendisi gibi sorun yaşayan farklı kişilerin olup olmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi, Twitter üzerinden de konu hakkında detayları araştırdı.

Operatör bazlı olduğu düşünülüyor

  • Anlık milyonlarca kişiyi aynı platformda barındıran Instagram, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşanması dolayısıyla sorunun operatör bazlı olduğu düşünülüyor.
Abone Ol Google News
CHPnin negatif enerjisi

CHP'nin negatif enerjisi

​CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı...
15 Temmuz vefası

15 Temmuz vefası

​Ben babamın en hüzünlü yanıyım, ben babamın aslan kahramanıyım.
İnsaniyardıma veto

İnsani
yardıma veto

​Rusya'nın hamlesi sonrası bölgede yeni bir kriz patlak verebilir.
Milyar dolarlık<br>haraç istiyor

Milyar dolarlık
haraç istiyor

​Veliaht Prens'in taht oyunu devam ediyor.
Örgütü çökertiyoruz

Örgütü çökertiyoruz

Süleyman Soylu: ​PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor.
BAE'nin intiharı

BAE'nin intiharı

Saldırıyı BAE'nin üstlenmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Üniversite sınavına başkasını soktu

Üniversite sınavına başkasını soktu

​Trump'ın yeğeni yeni kitabında amcasını topa tuttu.
O ilçe alarm veriyor

O ilçe alarm veriyor

​İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor.​
Başakşehir kritik virajı döndü

Başakşehir kritik virajı döndü

​Denizlispor'u 2-0 yenen Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Resmi olarak çekildi

Resmi olarak çekildi

DSÖ'den çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.
Tel Abyad'a saldırdılar

Tel Abyad'a saldırdılar

Bombalı saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
Asker uğurlama törenlerine kısıtlama

Asker uğurlama törenlerine kısıtlama

​Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak.
Yeni vaka<br>sayısı düşüşte

Yeni vaka
sayısı düşüşte

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
Yeniden başkan

Yeniden başkan

Üçüncü tur oylamada 328 oy aldı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüse yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.