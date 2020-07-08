Instagram'a erişim sağlanamıyor: Sorunun kaynağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yok

Sosyal medya uygulaması Instagram'a gece 03.00 civarında erişim problemi yaşandı. Instagram çöktü mü sorusu ile kendisi gibi sorun yaşayan farklı kişilerin olup olmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi, Twitter üzerinden de konu hakkında detayları araştırdı.
Operatör bazlı olduğu düşünülüyor
- Anlık milyonlarca kişiyi aynı platformda barındıran Instagram, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yurt dışında da benzer problemler yaşanması dolayısıyla sorunun operatör bazlı olduğu düşünülüyor.