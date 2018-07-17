Teknoloji Instagram hikayelerinde yeni özellik
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Instagram'dan yeni özellik - Instagram hikayelerine yeni özellik geldi

Instagram hikayelerinde yeni özellik

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın yenilikleri hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde hikaye bölüne gelen 'bana soru sor' yeniliğinin ardından bu kez de ifadelerle hızlı cevap verme özelliği geldi. İşte Instagram'ın yeni özelliğine dair detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram simgelerle cevap verme özelliğini yayınladı.
Instagram simgelerle cevap verme özelliğini yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda Instagram Lite, IGTV ve 'Bana soru sor' özelliklerini kullanıcılara sunarak büyük bir beğeni toplayan Instagram bu kez de simgelerle cevap verme özelliğini yayınladı.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar Instagram'ın 'hikaye' bölümünde hızlıca simgelerle takip ettikleri kullanıcılara cevap verebiliyor.

Birçok kişi tarafından beğenilen yeni özellikle birlikte hikayelere hızlıca cevap verilebiliyor. Instagram 'hikaye' bölümünün sol alt tarafından yer alan '+' simgesinin üzerine tıklayarak işlem gerçekleştiriliyor.

Henüz Türkiye'de yeni yayımlanan özellikle birlikte gelecek günlerde Instagram'da bu özellik çok konuşulacağa benziyor.

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