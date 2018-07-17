Instagram hikayelerinde yeni özellik

Geçtiğimiz haftalarda Instagram Lite, IGTV ve 'Bana soru sor' özelliklerini kullanıcılara sunarak büyük bir beğeni toplayan Instagram bu kez de simgelerle cevap verme özelliğini yayınladı.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar Instagram'ın 'hikaye' bölümünde hızlıca simgelerle takip ettikleri kullanıcılara cevap verebiliyor.

Birçok kişi tarafından beğenilen yeni özellikle birlikte hikayelere hızlıca cevap verilebiliyor. Instagram 'hikaye' bölümünün sol alt tarafından yer alan '+' simgesinin üzerine tıklayarak işlem gerçekleştiriliyor.

Henüz Türkiye'de yeni yayımlanan özellikle birlikte gelecek günlerde Instagram'da bu özellik çok konuşulacağa benziyor.

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