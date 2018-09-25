Teknoloji Facebook Instagramın kurucularına kapıyı gösterdi
SOSYAL MEDYA

Facebook Instagram'ın kurucularına kapıyı gösterdi

Sosyal medyanın en büyük platformu Facebook’un satın aldığı Instagram’ı kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrılacaklarını duyurdu. Systrom ve Krieger’ın Facebook yönetimiyle yaşadığı gerginlikten dolayı istifa edecekleri söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın kurucuları da istifa etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Instagram kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom
Instagram kurucuları Mike Krieger ve Kevin Systrom

Instagram’ın satın alınması Facebook’un şimdiye kadar yaptığı ve en başarılı sonuçları veren hamle olarak görülüyor. Bu başarının asıl mimarlarının Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger olduğu da bir gerçek. Ancak 1 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformunun kurucuları istifa edeceklerini açıkladı.

  • Şirketin CEO’su Systrom, “merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Facebook’un 2012 yılında bir milyar dolara satın aldığı Instagram’ın aktif kullanıcı sayısı milyarı geçti. Instagram’ın durdurulamayan popülaritesinin Facebook’u durgunluk dönemine ittiği söyleniyor. Kevin Systrom ve Mike Krieger 2010 yılında kurdukları şirketi Facebook’a sattıktan sonra da platformu yönetmeye devam etti.

Zuckerberg ile anlaşamıyorlardı

Instagram’ın istifa eden kurucusu Kevin Systrom, Mark Zuckerberg ile ortak bir geçmişe sahip olsa da asla aynı fikirlere sahip değillerdi. Yılda en az birkaç kez çatışma yaşadıkları ve son zamanlarda bu gerginlik, kullanıcıların Instagram paylaşımlarını Facebook’a otomatik olarak göndermeleri konusunda artmıştı.

Mark Zuckerberg, Kevin Systrom ve Mike Krieger

  • Systrom açıklamasında "Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Yeni şeyler geliştirmek biraz geri çekilip bakmayı, bize neyin ilham verdiğini anlamayı ve dünyaya ihtiyacı olan şeyi vermeyi gerektiriyor " dedi.
  • Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de açıklamasında "Instagram, kurucularının ortak yaratıcılıklarını yansıtıyor. Birlikte çalıştığımız altı yıl içinde çok şey öğrendim ve bundan büyük keyif aldım. Bundan sonra ne geliştireceklerini görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Polaroid fotoğraflardan esinlenilerek tasarlanan Instagram ilk olarak sadece iOS cihazlar için geliştirilmişti. Facebook tarafından satın alındığı 2012 yılında toplam 30 milyon kullanıcısı bulunuyordu.

WhatsApp’ın kurucusu Jan Koum da, 2014 yılında Facebook tarafından sattığı şirketten ayrılacağını açıklamıştı.

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