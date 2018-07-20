Instagram mesajları için beklenen özellik geldi

Instagram'ın kullanıcı sayısı geçtiğimiz ay 1 milyarı aştı. Şirket önümüzdeki beş yıl içinde 2 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Sürekli olarak yeni güncellemeler yaparak kullanıcı deneyimini iyileştiren Instagram, mesajlar bölümü için yeni bir özellik yayınladı. Dün akşam yayınlanan güncellemeyle beraber artık arkadaşlarınızın çevrimiçi olduğu zaman görebileceksiniz. Yeni özellik sayesinde çevrimiçi olan kişiler Facebook Messenger’da olduğu gibi fotoğrafın yanında yeşil nokta çıkıyor.

Mesaj bölümü için gelen özellikle beraber aktif olduğunu göstermek istemeyen kullanıcılar, ayarlar bölümüne girerek "hareket durumu" seçeneğinden özelliği kapatabiliyor. Instagram'ın güncellemedeki amacının ise içeriklere bakmak için uygulamaya girmiş insanlar arasındaki iletişimin arttırılması olarak açıklandı.

Instagram’ın, mesajlaşma kısmında gerçekleşen sohbet sayısını da bu özellikle artırmayı planladığı belirtildi. Kısa bir süre öncesinde de mesajlaşma bölümüne video arama özelliği eklenmişti. Güncellemeye kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

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