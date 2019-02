Instagram sahte hesaplara savaş açtı

Bu sabah, dünya genelindeki Instagram kullanıcıları takipçi sayılarının azaldığını fark edince şoke oldu. Bazı kullanıcılar binlerce takipçi sayısında binlerce azalma olduğu için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Aşağıdaki tweette kullanıcı saniyeler içinde 32 bin takipçi kaybettiğini yazmış.

anyone else lose hella followers on IG at once? I lost 32k in seconds... @instagram what’s up with that??? — Princeton Perez (@theoneprinceton) 13 Şubat 2019

Takipçi sayılarındaki bu ani düşüş kullanıcılar için biraz sinir bozucu olsa da değişimin aslında Instagram’ın platformdaki sahte hesapları kaldırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Instagram, Kasım ayında bir blog yazısı yayınlayarak sahte hesapları sınırlandırmak için bazı adımlar atıldığını duyurmuştu. Makine öğrenmeye dayalı olarak yapay zeka ile gerçek dışı hesaplar tespit edilerek platformdan silindi.

Instagram potansiyel sahte hesaplara otomatik bir mesaj göndererek hesaplarını güvenceye almalarını talep etti.