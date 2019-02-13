Teknoloji Instagram sahte hesaplara savaş açtı
SOSYAL MEDYA

Instagram sahte hesaplara savaş açtı

Dünya genelinde bazı Instagram profillerinin takipçi sayıları bir gecede büyük düşüş yaşadı. Instagram’ın yeni geliştirdiği yapay zeka yazılımı sahte hesapları otomatik olarak platformdan siliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram geçtiğimiz yıl 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.
Instagram geçtiğimiz yıl 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.

Bu sabah, dünya genelindeki Instagram kullanıcıları takipçi sayılarının azaldığını fark edince şoke oldu. Bazı kullanıcılar binlerce takipçi sayısında binlerce azalma olduğu için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Aşağıdaki tweette kullanıcı saniyeler içinde 32 bin takipçi kaybettiğini yazmış.

Takipçi sayılarındaki bu ani düşüş kullanıcılar için biraz sinir bozucu olsa da değişimin aslında Instagram’ın platformdaki sahte hesapları kaldırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Instagram, Kasım ayında bir blog yazısı yayınlayarak sahte hesapları sınırlandırmak için bazı adımlar atıldığını duyurmuştu. Makine öğrenmeye dayalı olarak yapay zeka ile gerçek dışı hesaplar tespit edilerek platformdan silindi.

Instagram potansiyel sahte hesaplara otomatik bir mesaj göndererek hesaplarını güvenceye almalarını talep etti.

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