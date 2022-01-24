Teknoloji Instagram ve Facebooka NFTler geliyor
SOSYAL MEDYA

Instagram ve Facebook'a NFT'ler geliyor

Sosyal medya holdingi Meta, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da NFT'ler oluşturmasını, sergilemesini ve satmasını sağlamak için çalışmalara başladı.

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Instagram ve Facebooka NFT mi geliyor? NFT nedir?
Arşiv

Facebook ve Instagram kullanıcıları, NFT’leri profil resimleri kullanabilecek. Ayrıca kişilerin NFT’ler üretebilmelerini sağlayacak bir prototip de hazırlanıyor. Bununla birlikte Meta, kullanıcılara bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri oluşturacak.

DonanımHaber'in aktardığına göre, Meta’nın henüz erken bir aşamada olan yeni NFT sisteminde değişikliklere gidebileceği bildirildi. İsmini Meta olarak değiştiren şirket, Metaverse’i platformlara entegre etmek için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.

Ödeme kolaylığı sağlanacak

Günümüzde NFT’leri sevip sevmeyen birçok kullanıcı bulunsa da Coinbase liderliğindeki bu sistem daha fazla gelişecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Mastercard ile anlaştığını duyuran şirket, kullanıcılara NFT’ler için daha fazla ödeme kolaylığı sağladı.

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