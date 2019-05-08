Instagram’a itiraz özelliği geliyor

Bu özellik sayesinden kapatılan hesaplara itiraz dönemi de başlamış oldu.

Popüler sosyal medya devi Instagram, itiraz özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sıradan paylaşımların yanı sıra rahatsız edici fotoğraf ve videoların da paylaşıldığı sosyal medya platformun da kullanıcılar, rahatsız edici içeriğe sahip paylaşımları kolayca şikayet edip kaldırtabiliyordu. Artık postu paylaşan kişiler söz konusu şikayetlere itiraz edebilecek.

Instagram’dan kaldırılan içeriklere itiraz hakkı!

Kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni ile kullanılan sosyal medya platformu Instagram, şikayet edilen paylaşımları kaldırıyor ve siliyordu. Bu artık son buluyor. Platform, şikayet edilip kaldırtılan bir paylaşım için post sahibine itiraz etme hakkı tanıyacak. Post sahibi haksızlık olduğunu düşündüğünde Instagram’dan inceleme talebinde buluna bilecek. Tamamen objektif bir inceleme yürüteceğini açıklana platform, paylaşımın sahibini haklı bulursa sildiği postu geri yükleyecek.

Ayrıca Instagram yönetimi paylaşım için kaldırma kararı veren çalışanı bu sürece dahil etmeyeceğini açıkladı. Buna ek olarak bu özellikle birlikte kapatılan Instagram hesapları için de itiraz yolu açıldı.