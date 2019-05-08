Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Instagrama itiraz özelliği geliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
SOSYAL MEDYA

Instagram'da kaldırılan paylaşımlar için itiraz dönemi başlıyor!

Instagram’a itiraz özelliği geliyor

Düyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, itiraz özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor. Şikayet sornucu kaldırılan fotoğraf ve videolara itiraz etme hakkı tanıyan platform, yanlış karar verilerek kaldırılan paylaşımları artık geri yükleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu özellik sayesinden kapatılan hesaplara itiraz dönemi de başlamış oldu.
Bu özellik sayesinden kapatılan hesaplara itiraz dönemi de başlamış oldu.

Popüler sosyal medya devi Instagram, itiraz özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Sıradan paylaşımların yanı sıra rahatsız edici fotoğraf ve videoların da paylaşıldığı sosyal medya platformun da kullanıcılar, rahatsız edici içeriğe sahip paylaşımları kolayca şikayet edip kaldırtabiliyordu. Artık postu paylaşan kişiler söz konusu şikayetlere itiraz edebilecek.

Instagram’dan kaldırılan içeriklere itiraz hakkı!

Kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni ile kullanılan sosyal medya platformu Instagram, şikayet edilen paylaşımları kaldırıyor ve siliyordu. Bu artık son buluyor. Platform, şikayet edilip kaldırtılan bir paylaşım için post sahibine itiraz etme hakkı tanıyacak. Post sahibi haksızlık olduğunu düşündüğünde Instagram’dan inceleme talebinde buluna bilecek. Tamamen objektif bir inceleme yürüteceğini açıklana platform, paylaşımın sahibini haklı bulursa sildiği postu geri yükleyecek.

Ayrıca Instagram yönetimi paylaşım için kaldırma kararı veren çalışanı bu sürece dahil etmeyeceğini açıkladı. Buna ek olarak bu özellikle birlikte kapatılan Instagram hesapları için de itiraz yolu açıldı.

9 Instagram fenomeninden 8'i yanlış bilgi paylaşıyor
TEKNOLOJİ
9 Instagram fenomeninden 8'i yanlış bilgi paylaşıyor
İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

AK Parti, YSK'nın kararını anlatan bir video paylaştı.
İsrail istiyorTrump imzalıyor

İsrail istiyor
Trump imzalıyor

​Trump yönetimi, İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Tarihi gece

Tarihi gece

Tottenham tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
6 sayfada İstanbul kararı

6 sayfada İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı, YSK'nın kararını madde madde açıkladı.
Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan'dan ​Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar.
CHP'nin<br>tehditlerine tepki

CHP'nin
tehditlerine tepki

​YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez.
İki gündür<br>sahile vuruyor

İki gündür
sahile vuruyor

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri paketler halinde topladı.
Lambalarla<br>ava çıktılar

Lambalarla
ava çıktılar

​Kilosu 45 liradan tam 20 ton yurt dışına gönderiliyor.
FETÖ'cülere hapis

FETÖ'cülere hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İbrahim Zengin'i hapis cezasına çarptırdı.
İkizlerin<br>esrarengiz ölümü

İkizlerin
esrarengiz ölümü

Şanlıurfa'daki aile daha önceden de 4 çocuğunu kaybetmişti.
Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon avroluk hibe.
CHP'den İstanbul ve<br> 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP'den İstanbul ve
24 Haziran için iptal başvurusu

​CHP'den YSK'ya seçim iptalleri için yeni başvuru.
3 bin 900 yıl<br>hapsi isteniyor

3 bin 900 yıl
hapsi isteniyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Özel beton kullanıldı

Özel beton kullanıldı

​Akkuyu Nükleer AŞ'den 'çatlak' açıklaması.
Dikkat<br>çeken oy hesabı

Dikkat
çeken oy hesabı

Bahçeli'den yüzde 18,81'lik oy için yeni açıklama.
Dünyada<br> ilk olmayı hedefliyor

Dünyada
ilk olmayı hedefliyor

Test görüntülerinde tehditler başarıyla yok edildi.
Bu panik telaş<br>hakaret niye?

Bu panik telaş
hakaret niye?

​AK Parti'nin YSK temsilcisinden sert çıkış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.