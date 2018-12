Instagram’a sesli mesaj özelliği geldi

Instagram’da sesli mesaj dönemi başlıyor. Popüler sosyal medya devi Instagram yeni bir özelliği daha devreye alıyor. Android ve iOS cihazlar için dağıtılmaya başlayan bu özellik sayesinde platform üzerinden mesajlaşmak artık daha kolay ve kullanışlı bir hal alacak.

INSTAGRAM DM’E SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ EKLENİYOR!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın DM bölümüne sesli mesaj özelliği geliyor. Kullanıcılar özellikle sesli mesaj göndermeyi seven kullanıcılar yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarına Instagram üzerinden sesli mesaj gönderebilecek.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 Aralık 2018

INSTAGRAM SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR!

Android ve iOS cihazlara dağıtılmaya başlanan sesli mesaj özelliğini kullanmak isteyen Instagram kullanıcıları, DM bölümünden sesli mesaj gönderebilmek için mikrofon ikonuna basılı tutmaları gerekiyor. Parmağınızı ekrandan kaldırdığınızda da mesaj otomatik olarak karşı tarafa gönderiliyor.

Göndermek istediğiniz mesajı iptal etmek istediğinizde ise yine parmağınızı ekrandan kaldırmadan kaydırarak sesli mesajı çöpe sürüklemeniz gerekiyor.

DİĞER UYGULAMALARDAKİ ÖZELLİKLER BİR BİR INSTAGRAM’A EKLENİYOR!

Facebook, Messenger ve WhatsApp’daki birçok özellik sırası ile Instagram’a bir bir eklenmeye devam ediyor. Diğer platformlardaki popüler özellikleri Instagram’da birleştirerek platformu daha kapsamlı özelliklere kavuşturan Facebook, birçok özelliği daha yakın zamanda Instagram’a ekleyecek gibi görünüyor.

REKLAM

Bunun haricinde şunu da belirtmekte fayda var. Instagram’ın DM bölümüne eklenen sesli mesaj özelliği 1 dakikaya kadar sesli mesaj gönderilmesine imkan sağlıyor.

TEKNOLOJİ Instagram yeni profil tasarımını duyurdu