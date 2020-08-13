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Teknoloji Instagramda dark mode nasıl yapılır?
SOSYAL MEDYA

Instagram'da dark mode nasıl yapılır?

Instagram'ın duyurduğu günden beri kullanıcıların yoğun talep gösterdiği karanlık mod'u yapabilmeniz son derece kolay. Iphone ve android telefonlarda dark mode kullanabilmek için yapılması gerekenler haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram'da birkaç adımda dark mode yapabilirsiniz.
Instagram'da birkaç adımda dark mode yapabilirsiniz.

Neredeyse bütün uygulamaların geçtiği 'karanlık mod' uygulamasını en iyi kullananların başında Instagram geliyor. Uygulamayı gece kullanırken seçeceğiniz 'dark mode' seçeneği ile birlikte hem telefonunuzun pil ömrüne katkıda bulunuyorsunuz hem de ekranın gözünüzü almasına mani oluyorsunuz.

Karanlık mod ile sarj süresi de uzuyor.

Iphone'da Instagram nasıl karanlık mod yapılıyor?

Iphone telefonunuzda Instagram'ı karanlık mod yapmak için öncelikle işletim sisteminizin güncel olduğundan emin ol.

Sırasıyla yapılacak adımlar ise:

  • -İlk önce Ayarlar menüsünü açın
  • -Buradaki tıklanacak seçenek ise 'Ekran ve Parlaklık'
  • -Çıkan ekranda karşınıza 'Karanlık mod' çıkacak ona tıklayın.

Bu adımları yaptıktan sonra Instagram'ı karanlık modda kullanabilirsiniz.

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Android işletim sistemlerinde Instagram karanlık mod nasıl yapılır?

Telefonunuz Android işletim sistemi ile çalışıyorsa orada dark mode seçmenin yolları şu şekilde:

  • -Instagram uygulamanızın güncel olduğundan emin olun

Android telefonlarda da 'Karanlık Mod' seçmek birkaç adımda gerçekleşiyor.

  • -Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin ve arama kısmına 'Karanlık mod' yazın.
  • -Çıkan seçeneklerden karanlık modu aktif edin

Böylelikle Instagram'ı karanlık modda kullanabilirsiniz.

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