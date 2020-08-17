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Teknoloji Facebook, Messenger ile Instagrama el attı
SOSYAL MEDYA

Instagram'da neden Messenger logosu çıkıyor?

Facebook, Messenger ile Instagram'a el attı

Instagram'ın da sahibi olan Facebook, Messenger uygulamasının popülaritesinin düşüşüne önlem aldı. Şirket, Instagram'da kullanılan özel mesaj sekmesini de Messenger uygulamasının içine yedirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Instagram'a Messenger dahil edildi.
Instagram'a Messenger dahil edildi.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook'un yeni hamlesi Instagram kullanıcılarını rahatsız etti.

Facebook için tasarlanan Messenger uygulamasını Instagram'a entegre etmeyi planlıyorlar. Instagram kullanıcıları da mesajlaşırken Messenger'ı kullanacak.

Sağ üstte Messenger logosu eklendi.

Instagram'ı güncellediğinizde Messenger logosu çıkıyor

Güncellemeye bastığınızda, Instagram'ın sağ üst köşesindeki normal mesajlaşma simgesinin yerini Facebook Messenger logosunun aldığını görüyorsunuz.

  • Siz kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişebilyor. Bu özellik ise uygulamalar arası geçişi kapsamıyor. Şu an ki haliyle Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj göndermeniz mümkün değil.

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Whatsapp da birleşebilir

The Verge'ün haberine göre; Facebook uzun süredir mesajlaşma uygulamalarını tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Bu planın bir parçası olarak da Whatsapp'ın da Messenger gibi Instagram'a dahil edilmesi olası.

  • Şimdilik plan aşamasında olan bu fikir hayata geçmeden Whatsapp kullanıcılarından eleştiriler aldı.

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