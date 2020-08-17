Facebook, Messenger ile Instagram'a el attı

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook'un yeni hamlesi Instagram kullanıcılarını rahatsız etti.
Facebook için tasarlanan Messenger uygulamasını Instagram'a entegre etmeyi planlıyorlar. Instagram kullanıcıları da mesajlaşırken Messenger'ı kullanacak.
Instagram'ı güncellediğinizde Messenger logosu çıkıyor
Güncellemeye bastığınızda, Instagram'ın sağ üst köşesindeki normal mesajlaşma simgesinin yerini Facebook Messenger logosunun aldığını görüyorsunuz.
- Siz kaydırdıkça gönderenin mesajları mavi ve mor arasında değişebilyor. Bu özellik ise uygulamalar arası geçişi kapsamıyor. Şu an ki haliyle Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj göndermeniz mümkün değil.
Whatsapp da birleşebilir
The Verge'ün haberine göre; Facebook uzun süredir mesajlaşma uygulamalarını tek bir çatı altında toplamayı planlıyor. Bu planın bir parçası olarak da Whatsapp'ın da Messenger gibi Instagram'a dahil edilmesi olası.
- Şimdilik plan aşamasında olan bu fikir hayata geçmeden Whatsapp kullanıcılarından eleştiriler aldı.