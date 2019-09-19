Teknoloji Instagramda yeni yasak
SOSYAL MEDYA

Instagram'da yeni yasak

Instagram getirdiği yeni bir uygulama ile bundan böyle 18 yaşının altındaki kullanıcılarına sağlıksız zayıflama ve estetik reklamlarını göstermeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uygulama artık zayfılama reklamlarını göstermeyecek.
Uygulama artık zayfılama reklamlarını göstermeyecek.

Sosyal medya uygulaması Instagram bundan böyle 18 yaşının altındaki kullanıcılarına sağlıksız zayıflama ve estetik reklamlarını göstermeyecek.

Reklamlar kısıtlanacak

Geçtiğimiz günlerde birçok tartışmanın odak noktası olan kilo verme ürünlerinin reklamları hala tartışmaları sürdürürken, Instagram‘dan resmi bir karar geldi. Platform, 18 yaşın altındaki kişilerin, tartışmalı bir influencer pazarlaması hedefi olmaması için kilo verme ürünlerini yada estetik ameliyat türlerini tanıtan yayınları görmelerini engelleyecek.

Yeni düzenleme ile bazı durumlarda gönderiler bile kaldırılabilecek. Bir gönderi belirli diyet veya kilo verme ürünleriyle ilgili mucizevi bir iddiada bulunuyorsa ve bir indirim kodu gibi ticari bir teklifle bağlantılıysa tümüyle gönderi kaldırılacak. Bu gönderilerin kaldırılması ile beraber gençlerin bu tarz zararlı, fayda sağlamayan ve sağlıksız ürünler kullanmak istemesi engellenecek.

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