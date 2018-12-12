Teknoloji Instagramdan fenomenlere özel hesap türü
SOSYAL MEDYA

Instagram'dan fenomenlere özel hesap türü

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması haline gelen Instagram, fenomenler ve içerik üreticiler için yeni bir hesap türü geliştiriyor. Milyonlarca takipçiye sahip hesaplar için geliştirilen bu özellik şimdilik küçük bir grup tarafından test ediliyor.

Yeni Şafak
Instagram 1 milyar kullanıcı sayısını Haziran ayında geçtiğini açıklamıştı.
Instagram 1 milyar kullanıcı sayısını Haziran ayında geçtiğini açıklamıştı.

Instagram, sosyal medyada yeni trendleri takip ederek kullanıcıların uygulamadan daha iyi verim alabilmesi için sürekli yeni özellikler geliştiriyor. Bu özelliklerden en yenisi de, içerik üreticiler ve fenomenler için özel olarak geliştirilen ‘Creator’ isimli hesaplar.

Yeni hesap türü şimdilik sadece küçük bir test grubu tarafından kullanılıyor. Bu hesaplarda mesajlar farklı gruplara ayrılabiliyor. Böylece takipçilerin, markaların ve gerçek arkadaşların mesajlarını farklı klasörlerde görebilmek mümkün olacak. Creator hesaplarının çok yakında dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Hikayelere yeni özellik

Instagram, popüler hikayeler bölümüne yeni bir özellik daha getirdi. Artık kullanıcılar paylaştıkları Instagram hikayesinde bir geri sayım sayacı ekleyebiliyor. Geri sayım sayacına tıklayarak sona erdiği zaman bildirim alabiliyorsunuz.

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