Instagram'ın ardından Facebook da NFT'leri başlattı

Mayıs ayında Instagram'da NFT desteğini başlatmasının ardından Meta, seçili içerik oluşturucularla Facebook için de dijital koleksiyon desteği başlattı. Meta'nın bir sözcüsünün söylediğine göre, ABD'deki seçili bir grup içerik oluşturucunun Facebook'ta dijital koleksiyonlar yayınlamasına izin veren özellik şu anda test ediliyor. Bu özelliği kullanan içerik oluşturucular yeni bir sekme altında NFT'leri profillerinde gösterebilecek ve sanatları, tıpkı Instagram’da olduğu gibi bir "dijital koleksiyon" etiketine sahip olacak.

Resmi yayımlar, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in yakında Facebook'ta NFT desteğinin test edileceğini söylemesinin bir hafta sonrasında geldi. Zuckerberg, testin içerik oluşturucuların Instagram ve Facebook'ta çapraz paylaşım yapmasına izin vereceğini söylemişti. Ancak henüz her iki platformdaki paylaşım özelliğinin kullanıma sunulmadığı, yakında sunulacağı söyleniyor.

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Meta ürün müdürü Navdeep Singh, dijital koleksiyon desteğinin ekran görüntülerini paylaştı. Ekran görüntülerine göre, zaman çizelgenize NFT'ler gönderebilirsiniz ve üzerlerine tıklamak, koleksiyon ve yaratıcısı hakkında ayrıntılar gibi dijital koleksiyonla ilgili ayrıntıları size gösterecek.

Ethereum ve Polygon'da basılan NFT'ler, Instagram üzerinde çalışmalarda Solana ve Flow desteği ile desteklendi. Meta, aynı blok zincirlerinin Facebook'ta desteklenip desteklenmediğini söylemedi, ancak muhtemelen aynı olacağı tahmin edilebilir.

Zuckerberg ayrıca Meta'nın şirketin yazılım AR platformu olan Spark AR'yi kullanarak Instagram Hikayeler'e getirebileceğiniz artırılmış gerçeklik NFT'leri veya 3D NFT'ler üzerinde çalışacağını da söyledi. Meta, geçtiğimiz hafta dünya çapında daha fazla içerik oluşturucunun NFT'lerini Instagram'da görüntülemesine izin vermek için Instagram'daki NFT testini genişletti. Genişletmeden önce, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli içerik oluşturucular için destek sunulmaktaydı.

Meta, dijital bir koleksiyon parçasının gönderilmesi veya paylaşılmasıyla ilgili herhangi bir ücret olmayacağını söylüyor. Ayrıca şirket, dijital koleksiyon gönderilerini şimdilik reklama dönüştürme yeteneğinin olmayacağını da belirtti.

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Meta, NFT'lerin önemli sürdürülebilirlik sorularını gündeme getirdiğinin farkında olduğunu ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir parçası olarak, yenilenebilir enerji satın alarak dijital koleksiyonlarla ilişkilendirilebilecek emisyon etkisini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor.