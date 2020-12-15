iOS 14.3 güncellemesi neler sunuyor?

Eylül'de son kullanıcılarla buluşturulan iOS 14 mobil işletim sistemi ara güncellemelerle daha kararlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan iOS 14.3 de bu kapsamda hem yeni özellikler hem de çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor.

Aslında iOS 14.3 çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Yani 'beta' kapsamında bu sürümle alakalı çeşitli testler yapılıyordu. Artık son noktaya gelindi ve güncelleme tüm kullanıcılara açıldı.

Apple kamera uygulaması Pro RAW desteğiyle fotoğraflar üzerindeki profesyonel düzenleme seçeneklerini artırıyor.

Genel hatlarıyla baktığımızda güncellemenin özellikle iPhone 12 Pro'lara Apple Pro RAW desteğini eklediğini belirtmemiz gerekiyor. Bu da özellikle çekilenfotoğraflar üzerinde profesyonelseviyede düzenleme yapmak isteyenleriçin büyük önem taşıyor.

Güncellemeyle alakalı olarak Apple tarafından yayınlanan sürüm notları ayrıntıları şu şekilde:

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Apple Fitness+

- iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi - Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

- On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması - Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

- Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

AirPods Max

- Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek - Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

- Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar REKLAM

- Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

- Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Fotoğraflar

- iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

- Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

- 25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü

TV uygulaması

- Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

- Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

- En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

Uygulama parçacıkları

- Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

Sağlık

- Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

Hava durumu

- Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

- Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

Safari

- Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

Diğer hata düzeltmeleri

- Bazı MMS mesajların alınamaması Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması REKLAM

- Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

- Uygulama klasörlerinin açılamaması

- Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

- Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

- MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

- WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

- VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

Buna ek olarak mobil işletim sistemi tarafında iPadOS 14.3 de yayınlandı. Hatta ve hatta watchOS 7.2, tvOS 14.3 ve macOS Big Sur 11.1 de yayınlanan güncellemeler arasında.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S21 ve iPhone 12 Pro yan yana görüntülendi