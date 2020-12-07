iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Apple, müşteri memnuniyeti konusunda epey öncü bir şirket. Dolayısıyla her yıl yapılan anketlerde de bu kategoride ilk sıraya yerleşiyor. Hem satın alma hem de garanti desteği şirketin bu alanda başı çekmesindeki en önemli etken. Zaman zaman ürünlerde ortaya çıkan ekran, pil ya da diğer bileşen hatalarında da ücretsiz değişim hakları tanınıyor. Hatta son olarak iPhone 11'de meydana gelen ekran problemleri de garanti kapsamına dahil edilmiş durumda.

Apple'ın garanti web sitesine girdiğinizde bu ekran açılıyor. Sorgulamayı buradan kolayca yapabilirsiniz.

Telefonumun garantisi var mı?

Eğer siz de iPhone kullanıyor ve telefonunuzun garanti kapsamında olup olmadığını merak ediyorsanız Apple web sitesi üzerinden bu sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça basit bir işlem.

iPhone Garanti Sorgulama (Apple)

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Sayfayı açtığınızda karşınıza Apple'ın Servis ve Destek Kapsamınızı Kontrol edin ekranı geliyor. Hatta bu kısımda 'Apple garanti durumunuzu ve ek AppleCare kapsamı satın almaya uygun olup olmadığınızı inceleyin.' notu da yer alıyor. Burada iPhone'un seri numarasını girmek gerekiyor.

iPhone'ların seri numarası nasıl bulunur?

iPhone garantisini sorgulamak içinseri numarasına ihtiyacınız var. Buna birçok farklı yerden erişebilirsiniz. Bazı modellerde iPhone'ların arkasında doğrudan seri numarası yazdığını da görebilirsiniz. Ancak Ayarlar'dan ya da macOS'larda Finder üzerinden de seri numaralarına ulaşmanız mümkün.

Garantiyi sorgulamak için telefonunuzun seri numarasına ihtiyacınız var.

Ayarlar / Genel / Hakkında bölümü üzerinden Seri Numarası bölümünden koda erişebilirsiniz. Daha sonrasında web sitesindeki kodu da girebilir ve sorgulamayı yapabilirsiniz. Devam seçeneğine tıkladığınızda karşınıza açıklan ekran üzerinden Servis ve Destek Kapsamınız ayrıntılarını görebilirsiniz.

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Garanti ve servis durumunun kapsam alanı ayrıntılı bir şekilde karşınıza geliyor.

Burada satın alma tarihinin geçerli olduğu; telefonla destek desteğin durumunu ya da onarım ve servis kapsamını ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Ayrıca hem telefonla teknik desteğin hem de onarım ve servis kapsamının ne zaman sonlandığı da başlıklar altında tarihsel olarak yer alıyor.

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