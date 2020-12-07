Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?
NASIL YAPILIR?

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Birçok kişi iPhone'larının garanti kapsamında olup olmadığını bilmiyor. Dolayısıyla çok fazla 'iPhone'umun garantisi var mı?' aramaları yapılıyor. Çok basit bir işlem sayesinde Apple web sitesi üzerinden iPhone'unuzun garanti durumunu sorgulayabilirsiniz.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone garanti.
iPhone garanti.

Apple, müşteri memnuniyeti konusunda epey öncü bir şirket. Dolayısıyla her yıl yapılan anketlerde de bu kategoride ilk sıraya yerleşiyor. Hem satın alma hem de garanti desteği şirketin bu alanda başı çekmesindeki en önemli etken. Zaman zaman ürünlerde ortaya çıkan ekran, pil ya da diğer bileşen hatalarında da ücretsiz değişim hakları tanınıyor. Hatta son olarak iPhone 11'de meydana gelen ekran problemleri de garanti kapsamına dahil edilmiş durumda.

Apple'ın garanti web sitesine girdiğinizde bu ekran açılıyor. Sorgulamayı buradan kolayca yapabilirsiniz.

Telefonumun garantisi var mı?

Eğer siz de iPhone kullanıyor ve telefonunuzun garanti kapsamında olup olmadığını merak ediyorsanız Apple web sitesi üzerinden bu sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça basit bir işlem.

iPhone Garanti Sorgulama (Apple)

Sayfayı açtığınızda karşınıza Apple'ın Servis ve Destek Kapsamınızı Kontrol edin ekranı geliyor. Hatta bu kısımda 'Apple garanti durumunuzu ve ek AppleCare kapsamı satın almaya uygun olup olmadığınızı inceleyin.' notu da yer alıyor. Burada iPhone'un seri numarasını girmek gerekiyor.

iPhone'ların seri numarası nasıl bulunur?

iPhone garantisini sorgulamak içinseri numarasına ihtiyacınız var. Buna birçok farklı yerden erişebilirsiniz. Bazı modellerde iPhone'ların arkasında doğrudan seri numarası yazdığını da görebilirsiniz. Ancak Ayarlar'dan ya da macOS'larda Finder üzerinden de seri numaralarına ulaşmanız mümkün.

Garantiyi sorgulamak için telefonunuzun seri numarasına ihtiyacınız var.

Ayarlar / Genel / Hakkında bölümü üzerinden Seri Numarası bölümünden koda erişebilirsiniz. Daha sonrasında web sitesindeki kodu da girebilir ve sorgulamayı yapabilirsiniz. Devam seçeneğine tıkladığınızda karşınıza açıklan ekran üzerinden Servis ve Destek Kapsamınız ayrıntılarını görebilirsiniz.

Garanti ve servis durumunun kapsam alanı ayrıntılı bir şekilde karşınıza geliyor.

Burada satın alma tarihinin geçerli olduğu; telefonla destek desteğin durumunu ya da onarım ve servis kapsamını ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Ayrıca hem telefonla teknik desteğin hem de onarım ve servis kapsamının ne zaman sonlandığı da başlıklar altında tarihsel olarak yer alıyor.

Spotify Wrapped: 2020 yılı özetine nasıl bakılır?
TEKNOLOJİ
Spotify Wrapped: 2020 yılı özetine nasıl bakılır?

iPhone'lardaki ses tanıma özellikleri nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ
iPhone'lardaki ses tanıma özellikleri nasıl kullanılır?
Abone Ol Google News
Çil yavrusu gibi dağıldılar

Çil yavrusu gibi dağıldılar

​Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişi polisten böyle kaçtı.
Kahreden kare

Kahreden kare

​10 günde ailesinden dört kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor: 10 ton toplandı

Umut odası

Umut odası

​Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi.

Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

​KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.