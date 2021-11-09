Google Haritalar'da Karanlık Mod nasıl açılır?

Google, yaz aylarında yaptığı duyuruyla iPhone'lar için Haritalar uygulamasının karanlık mod desteğiyle güncelleneceğini açıklamıştı. Ancak özellik Eylül başında tam olarak sunulmasına rağmen uygulama içi bildirimler gelmeden önce kimse bu görünümü fark etmedi.

iPhone'lardaki ana Google Haritalar arayüzünden ekranın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafına dokunup menüden Ayarlar'ı seçin. Daha sonrasında Haritalar seçeneğinden Karanlık Mod'u seçin.

Google Haritalar'da Dark Mode altından bu ayar hızlıca yapılabiliyor.

Burada kullanıcıların karşısına üç seçenek çıkıyor; Açık,Kapalı,Aygıt Ayarlarıyla Aynı. Buradaki son seçenek, sisteme göre düzenleme imkanı sunuyor. Yani aslında bu sayede işletim sisteminin genel arayüzüne göre Google Haritalar da kendisini ayarlayabiliyor.

REKLAM

Android kullanıcıları zaten benzer özellikten yıl başından bu yana kullanabiliyor. Burada da Ayarlar / Tema sayesinde seçenekler belirlenebiliyor.

TEKNOLOJİ Google Haritalar verilerini paylaşmayan kullanıcılar için uygulama özelliklerini kısıtlayacak