Teknoloji Google Haritalarda Karanlık Mod nasıl açılır?
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Google Haritalar'da Karanlık Mod nasıl açılır?

Android tarafında aylardır Karanlık Mod desteği sunan Google Haritalar, sonunda iPhone'lar için de kısa süre önce bu temayı aktif etti. Böylece kullanıcılar küçük bir düzenleme sayesinde bu görünümü aktif edebiliyor. Peki ama Google Haritalar'da Karanlık Mod nasıl açılır?

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalarda Karanlık Mod nasıl açılır?
Google Haritalar

Google, yaz aylarında yaptığı duyuruyla iPhone'lar için Haritalar uygulamasının karanlık mod desteğiyle güncelleneceğini açıklamıştı. Ancak özellik Eylül başında tam olarak sunulmasına rağmen uygulama içi bildirimler gelmeden önce kimse bu görünümü fark etmedi.

iPhone'lardaki ana Google Haritalar arayüzünden ekranın sağ üst köşesindeki profil fotoğrafına dokunup menüden Ayarlar'ı seçin. Daha sonrasında Haritalar seçeneğinden Karanlık Mod'u seçin.

Google Haritalar'da Dark Mode altından bu ayar hızlıca yapılabiliyor.
Google Haritalar'da Dark Mode altından bu ayar hızlıca yapılabiliyor.

Burada kullanıcıların karşısına üç seçenek çıkıyor; Açık,Kapalı,Aygıt Ayarlarıyla Aynı. Buradaki son seçenek, sisteme göre düzenleme imkanı sunuyor. Yani aslında bu sayede işletim sisteminin genel arayüzüne göre Google Haritalar da kendisini ayarlayabiliyor.

Android kullanıcıları zaten benzer özellikten yıl başından bu yana kullanabiliyor. Burada da Ayarlar / Tema sayesinde seçenekler belirlenebiliyor.

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