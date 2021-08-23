Teknoloji Android telefonlardaki uygulamalar nasıl gizlenir?
NASIL YAPILIR?

Android telefonlardaki uygulamalar nasıl gizlenir?

Android akıllı telefonlardaki uygulamalar basit ve hızlı bir şekilde gizlenebiliyor. Bu sayede uygulamaları meraklı gözlerden uzak tutmak mümkün hale geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android telefonlardaki uygulamalar nasıl gizlenir?
Android

Birçok kullanıcı, bazı uygulamaları gizleyerek görünümü düzenlemek istiyor. Bu nedenle birçok Android ana ekran başlatıcısı, uygulamaları gizlemeye imkan tanıyor. Böylece meraklı gözleri uzakta tutabilirsiniz.

Ana ekran başlatıcısı, ana ekran düğmesine bastığınızda gördüğünüz uygulama anlamına geliyor. Duvar kağıdınıza, uygulama kısayollarına, araç çubuklarına ve tam uygulama listesine erişim sağlar.

Samsung Galaxy telefonlarda uygulamalar nasıl gizlenir?

Samsung Galaxy telefonlar, 'One UI Home' adlı varsayılan başlatıcıyla birlikte geliyor. İlk olarak tam uygulama listesini görmek için ekranı yukarı doğru kaydırın ve sağ üstteki üç nokta simgesine tıklayarak Ayarlar kısmına erişin.

Samsung cihazlarda bu sayede uygulamalar kolayca gizlenebiliyor.
Samsung cihazlarda bu sayede uygulamalar kolayca gizlenebiliyor.

Ardından UygulamalarıGizle seçeneğiyle ilerleyin ve listeyi seçin. İşlem bittiğinde onay vermeniz yeterli. Akabinde uygulamalar arasında bu listede seçmiş olduğunuz uygulamalar yer almıyor. Google araç çubuğuna yazarak tekrardan erişim sağlayabilirsiniz.

Microsoft Launcher ile uygulamalar nasıl gizlenir?

Microsoft Launcher de benzer işlevi yerine getiriyor.
Microsoft Launcher de benzer işlevi yerine getiriyor.

Microsoft Launcher epey başarılı bir uygulama ve gizleme özelliği de sunuyor. Yine benzer yöntemle ekranı yukarı kaydırıp GizliUygulamalar simgesine tıklayın ve listeyi oluşturup şifrenizi girip onay verin. Hepsi bu kadar.

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