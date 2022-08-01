​Teknolojinin kalbi Üsküdar’da atıyor

T3 vakfı ve Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle 2018’de kurulan ve yaklaşık 300 bin çocuğa eğitim verilen Bilim Üsküdar, yazın da kapılarını kapatmıyor. 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklara, astronomi, havacılık, teknoloji, matematik, doğa bilimleri ve tasarım gibi konularda ücretsiz atölyelerin düzenlendiği Bilim Üsküdar’da çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

AMAÇ; İNSAN YETİŞTİRMEK

Bilim Üsküdar’da eğitim alan çocukların, Türkiye’yi bilim ve teknoloji alanında ilerleteceğini söyleyen Bilim Üsküdar Yöneticisi Yücel Aydın “Kuruluş amacımız, ülkemizi teknoloji alanında tamamen bağımsız kılacak, yerli ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek insan kaynağı yetiştirmek. Çocuklar temelden eğitim alarak, geleceğin teknolojisine katkıda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

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EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Çocuklara teknolojinin kapısını açtıklarını söyleyen Teknoloji Atölyesi öğretmeni Nazlı Özbayoğlu ise, “Önce, basit düzeyde elektronik öğreniyorlar daha sonra kodlama ile robot dünyasına giriş yapıyorlar. Eğlenerek öğreniyorlar” dedi.

Matematik Atölyesi öğretmeni Rafia Toy da Türkiye’de çocukların matematiğe ön yargılı olduğuna vurgu yaparak, “Bu atölyede onları korkutmadan, etkinliklerle, farklı materyallerle ve keşif yoluyla matematiği öğretiyoruz. O yüzden matematikten korkmuyorlar” dedi.