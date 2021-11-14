Teknoloji WhatsApp durumu belirli kişilerden nasıl gizlenir?
NASIL YAPILIR?

WhatsApp durumu belirli kişilerden nasıl gizlenir?

WhatsApp, son güncellemenin ardından Son Görülme seçeneklerini artırıyor. Böylece isteyen herkes, 'Kişilerim Hariç' opsiyonuyla birlikte durumlarını belirledikleri kişilere kapatabiliyor. Peki ama WhatsApp durumu belirli kişilerden nasıl gizlenir?

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp durumu belirli kişilerden nasıl gizlenir?
WhatsApp

Dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması WhatsApp, şu anda beta kapsamında testleri devam eden bir özellikle Son Görülme seçen eklerini artırmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, 'Kişilerim Hariç' opsiyonuyla WhatsApp durumu, profil bilgilerini ya da diğer detayları yalnızca belirlenen kişiler için gizleyebiliyor.

Böylece WhatsApp durumu belirli kişilerden gizlenebiliyor.
Böylece WhatsApp durumu belirli kişilerden gizlenebiliyor.

Bazı kişilerden WhatsApp durumunu gizleme

WhatsApp'ta yalnızca belirlediğiniz kişilerin durumunuzu görmesini istemiyorsanız bu durumda birtakım düzenlemeler yapmanız gerekiyor. WhatsApp / Ayarlar / Gizlilik seçenekleri üzerinden Durum ve daha sonrasında da Kişilerim Hariç düğmesine tıklamak şart.

Akabindeki süreçte karşınıza kayıtlı olan kişilerin listesi geliyor. Buradan gerekli seçimleri yapıp sağ üstteki Bitti düğmesine dokunduğunuzda işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Böylece WhatsApp durumu, profil bilgileri ya da diğer detaylar sadece belirlenen kişiler için gizlenmiş oluyor.

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