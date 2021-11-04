Teknoloji Windows 11de Başlat Menüsünün konumu nasıl değiştirilir?
NASIL YAPILIR?

Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumu nasıl değiştirilir?

Windows 11 ile birlikte güncellenen Başlat Menüsü, ekranın orta kısmına konumlandırılmış durumda. Fakat birçok kişi bu tasarımın dışına çıkarak eski sürümlerdeki gibi Başlat Menüsü'nü sola kaydırmak istiyor. Çok basit bir ayarlamayla Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumunu değiştirip bu işlemi gerçekleştirmek mümkün.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11de Başlat Menüsünün konumu nasıl değiştirilir?
Windows 11

Windows 10 ile kıyaslandığında hem tasarım hem de özellik konusunda bir dizi yenilik içeren Windows 11, güncellenen Başlat Menüsü ile geliyor.

Normal şartlarda Başlat Menüsü ekranın sol alt köşesinde yer alıyor. Fakat Windows 11 ile birlikte varsayılan olarak bu bölüm orta kısma çekilmiş durumda. Birçok kullanıcı ise Başlat Menüsü'nü alıştığı düzende ve eski sistemde kullanmak istiyor.

Görev Çubuğu bu ayar sayesinde basit ve hızlı şekilde en sola kaydırılabiliyor.
Görev Çubuğu bu ayar sayesinde basit ve hızlı şekilde en sola kaydırılabiliyor.

Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp Görev Çubuğu Ayarları'na gitmek ve ardından açılan pencere üzerinden Görev Çubuğu hizalamayı sol şeklinde değiştirmek gerekiyor. Bu, tüm simgelerinizin sola taşınması ve Başlat düğmesinin ait olduğu eski yerine dönmesini sağlıyor.

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