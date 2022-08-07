Teknoloji Mesleklere veda mı? Gelecek yapay zeka uzmanlarının
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Mesleklere veda mı?: Gelecek yapay zeka uzmanlarının

Teknolojik yenilikler, mesleklerin dönüşüm hızını artırıyor. Bir uzmanlığın ömrü ilgili alandaki yeni bir keşfe kadar olacak. İlk örneklerini start-up’larda gördüğümüz bu modelde gençler belli bir mesleğe değil yapay zeka gibi iş alanlarına yönelecek. Kapsamı dar ve anlık çözümler sunan faaliyetler öne çıkacak.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Mesleklere veda mı?: Gelecek yapay zeka uzmanlarının
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Bugünün şartlarında geleceğin mesleklerini sıralayan ve yorumlayan bizler fena halde yanılıyoruz. Çünkü stratejik olanlar dışında geleceğin teknolojik ortamında mesleklerin yerini ‘iş’ statüsü alacak. Her teknolojik yenilik ve keşif hızla tüketilirken, yerini yeni bir icat alıyor. Hal böyle olunca, ilgili ürünü ve hizmeti tüketmeden daha üst modeline yöneliyoruz. Bu durumdan, teknolojinin yan sektörleri ve tabii ki meslekleri de etkileniyor.

İLK ÖRNEKLERİNİ START-UP’LARDA GÖRÜYORUZ

  • Gelecekteki gelişmelere paralel olarak meslekler daha hızlı dönüşecek. Bugün on yıllar alabilen değişim, dijitalleşme sayesinde çok hızlanacak. Özellikle gençler, belli bir meslek odasına bağlı ve standartları olan statüler yerine girişim odaklı işlere yönelecek. Teknoloji uzmanlarına göre, aslında bunun ilk örneklerini günümüzdeki start-up’larda görüyoruz. Geleneksel meslekler, varlığını bir şekilde sürdürse de onlar, dijital dünyanın hızlı ve zamansız koşullarına uyum sağlayacak. Önümüzdeki yılları şekillendiren girişimler, veriyi ve yapay zekayı kullanan ancak sürdürülebilirlik ilkelerini unutmayan bir içerikte olacak.
  • Yapay zeka teknolojilerinin hakim olduğu sektörlerde fikri olan ve teknolojik ihtiyaçlara cevap veren hizmeti üretenler kazanacak. Teknolojik yenilikler, hızlanacağı için bu sektörleri besleyen geçici hizmet sağlayıcılar türeyecek. Yeni bir icatla da ömürlerini tamamlayacaklar. Örneğin şimdilerde, dron revaçta ise, bu alana yönelenler çoğalacak. İşin piyasası doyduğunda girişimci başka bir mecrada soluğu alacak. Özellikle Z kuşağının kariyer planlarında meslekler değil, teknoloji girişimleri yer alıyor. Yakın döneme gelince yazılım, yapay zeka, IoT uzmanlığı, veri geliştirme ve güvenliği mühendisi, dijital pazarlama uzmanı ve dijital terzi gibi bazı iş alanlarının popüler olması bekleniyor.

GELECEK YAPAY ZEKA UZMANLARININ

Özellikle üniversite tercihlerinin yapıldığı bu dönemde yakın gelecekte öne çıkacak bazı iş alanları derledik. Dijital dünyada bugün bile istihdam açığı olan önemli iş kollarından biri yazılım uzmanları. Özel ve kamu sektör kurumlarının uygulamalarını geliştiren uzmanlara talep artacak. Yapay zeka, kısa bir süre sonra hemen her yerde kendini gösterecek.

ÜNİVERSİTELERDE BÖLÜMÜ AÇILIYOR

  • Makineleri insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını geliştiren yapay zeka uzmanlarını farklı sektörlerde başarılı bir gelecek bekliyor. Dijital verilerin korunması ve içeriğinin çözümlenmesi konusunda istatistik faaliyetlerini şekillendiren veri uzmanlığı da şimdiden birçok üniversitenin radarına girdi.

Hangi iş alanları etkisini kaybediyor

Çağrı merkezi çalışanları, bankacılar, muhasebeciler, istatistikçiler ile vedalaşırken; üretim bandında çalışan işçilerin, kamu çalışanlarının, kargo teslimatı yapanların sayısı önemli ölçüde azalacak. Terzi, kasiyer, boyacı gibi geleneksel iş alanları ise büyük oranda yerini makinelere bırakacak. Öğretmenlere online eğitim sistemleri, doktorlara yapay zeka, mühendislere robotlar büyük ölçüde yardımcı olacak. Bunun yanında, IoT uzmanlığı eleman açığı olacak mesleklerin başında geliyor. 3D üretimlerini yönetecek uzmanlar, risk yönetimi mühendisleri adından söz ettirecek.

Dijital terzi olmak ister misiniz?

  • Bazı meslekler de teknolojik yeniliklerin gelişimine paralel olarak yeniden şekillenecek. Bunlardan biri de dijital terzilik. İğne ve ipliğe veda ettirecek uygulamalar sayesinde kıyafetleri sanal modeller üzerinde test edecek kişiler ortaya çıkıyor. 3D yazılım teknolojisi, bu yazılım üzerinde yaratılan kıyafetler sanal modeller üzerinde son şeklini alıyor ve tasarımcılara iğneye, ipliğe hatta elbisenin kumaşına bile dokunmadan son düzenlemeleri yapma kolaylığı sağlıyor. Dijital dünyadaki sınırsız içeriğe maruz kalan kişilerin detoks yapmasına yardımcı olacak kişiler de yakın gelecekte adından söz ettirecek.

Dünyaya umut olacak: Türk bilim insanlarının geliştirdiği ilaç kanserli hücreyi yok edecek
FOTOĞRAF 6
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik'te bulunan Teknokent İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Oktay'a ziyaretinde Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yönetim kurulu üyeleri, araştırma geliştirme firması yetkilileri ve girişimciler eşlik etti.
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Oktay, burada teknopark içindeki araştırma geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü kuluçka merkezinde girişimcilerden ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan Siber Akıncılar ile de sohbet eden Fuat Oktay, Siber Akıncılardan Ömer Faruk Sönmez'den bir firmanın nasıl yazılım açığını bulduklarını anlattığı hikayesini dinledi. Firmalar sunum yaparak geliştirdikleri ürün ve yazılımları anlattı.<br>
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Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Oktay motive etmek için geldikleri Teknopark'tan motive olarak ayrıldıklarını söyleyerek, \"Rakamlara baktığımızda 424 AR-GE firmamızın olduğu bir merkez. ve 8 bin 259 AR-GE personelimiz, yani mühendisimizin çalıştığı bir merkezimizden bahsediyoruz. Halihazırda da 2 bin 800 projemiz tamamlanmış ve yine devam eden projelerimiz var. Bunların içerisinde 850. Kuluçka merkezimiz var. Özellikle gençlerimize, özellikle fikri ve projesi olan insanlarımıza ben bunu nasıl hayata geçirebileceğim hiçbir şey bilmiyorum diyenlerin geleceği ve belirli bir filtreden geçtikten sonra bir kalifiye fikir ve proje kalifiyedir aşamasına geldikten sonrasında içeriye alınan bir merkez ki buradan yaklaşık şu ana kadar 300 tane firmamız çıkmış durumda\" diye konuştu.<br>
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Oktay, \"İlaç firmalarımızı yakinen gördük. Özellikle kanser araştırmalarında ve akciğer kanseri yönelik çalışmaların faz 1 aşamasına gelen ilaçların burada çalışıldığına şahit olduk. Ve kısmet olursa da 2023 itibariyle de faz 2 aşamasına gelen ilaçlar ki bunlar muhteşem çalışmalar. 5 tane kanserle ilgili tümörleri yok edecek ama dünyadaki hali hazırdaki sistemlerden de farklı olarak teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezden bahsediyoruz. Bunlara şahitlik ettik. Son derece de memnun olduk. Akıllı kemoterapiden kastım da tüm vücuda kemoterapi vermekten ziyade sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma. Hem kemoterapi hem radyoterapi yine aynı alanda. Hastalarımız ve hasta yakınlarımız bunu çok yakinen bilirler. Hem Türkiye'de bütün dünyada da bu böyle aslında. Vücutta beliren bazı sıkıntılar, yaralar ve benzeri şeyler. Bunların giderilmesiyle ilgili dermatolojik ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar muhteşem çalışmalar\" şeklinde konuştu.<br>
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Yine bilişim alanında muhteşem projeler var diyen Oktay, \"Motor geliştirmeyle alakalı çok ciddi projeler var. Motor geliştirmeden şu anda savunma sanayindeki motorlarımızdan ki bu Altay tanklarına kadarki gelen aşama, fırtına ve Altay tanklarına kadarki tüm aşamalardan bin beş yüz beygir gücü motorun üretilmesine kadar takvimlendirilmiş ve burada yapılan çalışmalar, MİLGEM'le ilgili çalışmalar ve diğer yine baktığımızda şu anda sondaj gemilerimizde, Fatih'te ve Abdülhamid Han'a on gün sonra teslim edilecek bir ürünü arkadaşlar bize getirdiler. On gün sonra teslim ediyoruz diye. Bu da çok ilginç. Bunu zaten Cumhurbaşkanımızın Fatih gemisini ziyaretinde de Filyos'u ziyaretinde de görmüştük. Üç bin metre derinlikte Türkiye'de başka bir yerde olmayan yine Türkiye'de üretilen bu biraz önceki ürünü ifade ediyorum. Robotik yani cerrahi bir müdahale gibi robotla üç bin metrede doğal gazın çıkarılmasını sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu merkezde çalışılan bir şey\" ifadelerini kullandı.
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Oktay sözlerini şöyle noktaladı: \"Nihai arzumuz şu, ben gelirken ki bir başka arzum şu idi: Biz bugüne kadar biliyorsunuz altı tane unicorn çıkardık. Yani 1 milyar dolar seviyesine ulaşan start uplar yeni başlayan girişimcilik. Altı tane çıkardık bunlardan. Yeni unicornlarımız, yeni adaylarımız var mıdır? Bunu öğrenmek için de ben özellikle bugünkü ziyaretlerin amaçlarından birisi de bu idi. Hamdolsun bunu da görmüş olmaktan son derece mutlu oldum.\"<br>
Dünyaya umut olacak: Türk bilim insanlarının geliştirdiği ilaç kanserli hücreyi yok edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik'teki Teknokent İstanbul'u ziyaret ederek girişimcilerle ürün ve hizmetler hakkında konuştu. Özellikle kansere yönelik araştırmaları yakından inceleyen Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere. Bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.
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