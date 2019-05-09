iPhone XR çift arka kamerayla geliyor

Akıllı telefon modellerinin tanıtımı öncesinde sızdırılması geleneği tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak iPhone XR’ın yeni versiyonuna ait olduğu belirtilen bazı görüntüler servis edildi. Tek kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iPhone XR’ın 2019 versiyonunda çift arka kamera olması muhtemel. 2019 iPhone XR’ın 2 kat optik yakınlaştırma yapması bekleniyor. 12 MP çözünürlükteki kameralara dörtlü LED flaş ve küçük bir mikrofon eşlik ediyor.

2019 iPhone XR USB-C kullanabilir

Apple’ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi serisinde görmeyi beklediğimiz süper geniş açılı kamera bu konsept çizimlerinde yer almıyor. Firmanın geniş açılı lensi iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinde kullanacağı söylentileri dolaşıyor.

2019 model iPhone XR yine 6.1 inç LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni cihazda Lightning yerine USB-C bağlantısının kullanılması muhtemel.

Apple’ın artık geleneksel hale gelen Eylül etkinliğinde yeni iPhone ailesini göreceğiz. Ürünlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizinle paylaşacağız.