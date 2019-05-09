Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji iPhone XR çift arka kamerayla geliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MOBİL

iPhone XR çift arka kamerayla geliyor

Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı ‘uygun fiyatlı’ iPhone XR modeli kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ülkemizde de satışa sunulan iPhone XR’ın güncellenmiş versiyonuna ait konsept çizimleri sızdırıldı. Kamerasıyla dikkatleri çeken iPhone XR’ın yeni versiyonu çift arka kameraya sahip olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni iPhone XR'ın konsept çizimi.
Yeni iPhone XR'ın konsept çizimi.

Akıllı telefon modellerinin tanıtımı öncesinde sızdırılması geleneği tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak iPhone XR’ın yeni versiyonuna ait olduğu belirtilen bazı görüntüler servis edildi. Tek kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iPhone XR’ın 2019 versiyonunda çift arka kamera olması muhtemel. 2019 iPhone XR’ın 2 kat optik yakınlaştırma yapması bekleniyor. 12 MP çözünürlükteki kameralara dörtlü LED flaş ve küçük bir mikrofon eşlik ediyor.

2019 iPhone XR USB-C kullanabilir

Apple’ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi serisinde görmeyi beklediğimiz süper geniş açılı kamera bu konsept çizimlerinde yer almıyor. Firmanın geniş açılı lensi iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinde kullanacağı söylentileri dolaşıyor.

2019 model iPhone XR yine 6.1 inç LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca yeni cihazda Lightning yerine USB-C bağlantısının kullanılması muhtemel.

Apple’ın artık geleneksel hale gelen Eylül etkinliğinde yeni iPhone ailesini göreceğiz. Ürünlerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizinle paylaşacağız.

Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.