iPhone'lara yeni güvenlik önlemi

Apple'ın başı daha önce sık sık iPhone hırsızlarıyla belaya girmiş ve ABD'li şirket yeni bir güvenlik yöntemi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında Kablosuz Cihaz Güvenlik Sistemi adı altında bir patent alan Apple, bu yeni sistemini en nihayetinde devreye soktu.

Apple'ın yeni güvenlik sistemi, mağazadan iPhone çalan hırsızları durdurmak için atılmış önemli bir adım. Apple'ın bu yeni güvenlik sistemi, telefonu ücretini ödemeden bir şekilde mağaza dışına çıkartmayı başaran hırsızın, telefonu kullanamamasını amaçlıyor.

Ücreti ödenmeden mağaza dışına çıkartılan iPhone çalıştırıldığında ekrana bir uyarı yazısı geliyor ve telefonun teslim edilmesi için aranabilecek bir telefon numarası beliriyor. Eğer kişi telefonu buna rağmen yoluna devam ederse, iPhone bir süre sonra tamamen devre dışı bırakılıyor.

Elbette, hırsızlar telefonu hack'lemek için çeşitli yollar denemeye çalışacaklardır. Ancak söylenene göre, bu mümkün değil. Öte yandan çalınan iPhone, konum bilgilerini sürekli Apple ile de paylaşıyor olacak.