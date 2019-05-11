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SOSYAL MEDYA

Irkçı paylaşım işinden etti

İngiltere’de Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebekleri hakkında ırkçı bir paylaşım yapan BBC Radio 5 programcısı Danny Baker’in kovulduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paylaşım, Markle’ın Afrika kökenli annesine bir gönderme olarak algılandı.
Paylaşım, Markle’ın Afrika kökenli annesine bir gönderme olarak algılandı.

Çiftin bebeklerini kamuoyuna takdim etmelerinin ardından Baker skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Smokin giydirilmiş bir şempanzenin elinden tutan bir çiftin fotoğrafını paylaşan Baker, “Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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