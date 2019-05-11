Irkçı paylaşım işinden etti

Çiftin bebeklerini kamuoyuna takdim etmelerinin ardından Baker skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
Smokin giydirilmiş bir şempanzenin elinden tutan bir çiftin fotoğrafını paylaşan Baker, “Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Çiftin bebeklerini kamuoyuna takdim etmelerinin ardından Baker skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
Smokin giydirilmiş bir şempanzenin elinden tutan bir çiftin fotoğrafını paylaşan Baker, “Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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