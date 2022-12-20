Teknoloji İstifa et dediler Muskın Twitter anketinden Görevi bırak çıktı
SOSYAL MEDYA

‘İstifa et’ dediler: Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı

Elon Musk, Twitter kullanıcılarına, “Twitter’ın yöneticiliğini bırakayım mı?” diye sordu. 17,5 milyon kişinin oy kullandığı ankette %57,5 “Bırak” dedi. Musk ne zaman istifa edeceğine dair bilgi paylaşmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘İstifa et’ dediler: Muskın Twitter anketinden Görevi bırak çıktı
​Elon Musk, Twitter kullanıcılarına, “Twitter’ın yöneticiliğini bırakayım mı?” diye sordu

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bıraktı. Musk, Twitter’da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.Söz konusu paylaşımda, “Twitter’ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadesi yer aldı. Dün sona eren ankette toplamda 17.5 milyon oy kullanılırken kullanıcıların yüzde 57.5’i Musk’ın sosyal medya platformunun yöneticiliğini bırakması istendi. Ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak “Halef yok” dedi.

Anket, Twitter’da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.

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