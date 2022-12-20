‘İstifa et’ dediler: Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bıraktı. Musk, Twitter’da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.Söz konusu paylaşımda, “Twitter’ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadesi yer aldı. Dün sona eren ankette toplamda 17.5 milyon oy kullanılırken kullanıcıların yüzde 57.5’i Musk’ın sosyal medya platformunun yöneticiliğini bırakması istendi. Ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak “Halef yok” dedi.

Anket, Twitter’da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.

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