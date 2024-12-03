Jaguar'ın yeni tasarımı tanıtıldı: Kelebek kapılarıyla bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor

Jaguar, "Type 00" olarak isimlendirdiği konsept aracını resmen duyurdu. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan otomobil, yapılan açıklamaya göre 2026 yılında piyasaya sürülecek. Bir coupe olarak karşımıza çıkan Type 00'ın ilgi görüp görmeyeceğini gelecek yıllarda göreceğiz.









Jaguar’ın yeni hâlini temsil edecek

Konsept araç, şimdiye kadar şirketten görülmeyen bir tasarıma sahip olacak. Jaguar’ın tamamen yeni bir tasarım dili benimseyeceğini gösteriyor. Gelecekten gelmiş gibi görünen fütüristik ve sade bir tasarım ortaya çıkıyor.









Önde kapalı bir ızgara bulunuyor. Ayrıca çizgi şeklinde ilginç bir far tasarımı mevcut. Dinamik bir tampon ve ön tarafta genel olarak sportif detaylar yer alması dikkat çekiyor. Yeni Jaguar logosu tahmin edebileceğiniz gibi her yere yerleştirilmiş.









Bunlar dışında mavi ve pembe renklerde olduğu görülüyor. Tasarımın ne kadar iyi olduğu biraz tartışılır. Her ne kadar fütüristik görünse de garip bir tasarıma sahip. Öyle lanse edildiği gibi "çığır açacak" da bir görüntüsü yok. Şimdiden bu görüntüleri görenler tepki göstermeye başladı. Gerçek çıkması hâlinde beğenmeyenlerin sayısının bir hayli fazla olma ihtimali var.









Bilim kurgu filmlerindeki araçlardan fırlamış gibi görünüyor

İç mekâna baktığımızda herhangi bir ekran eklenmediğini görülüyor. Sadece direksiyon yer alıyor. Ortada ise koltukları birbirinden ayıran bir kısım var. Dışı gibi içi de sanki bilim kurgu filmlerindeki araçlardan fırlamış gibi görünüyor.









Henüz konsept aşamada olan Jaguar Type 00'ın seri üretim versiyonunun nasıl görüneceği şimdilik belli değil. Şirket, bu tasarımı olduğu gibi kullanabileceği gibi bazı değişiklikler de yapabilir.









Jaguar Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

İngiliz otomobil devi Jaguar, yeniden markalaşma yoluna gittiğini açıkladı. Şirket, 2026 yılı itibarıyla piyasaya süreceği elektrikli otomobiller için böyle bir yol seçti.





Jaguar'ın açıklamalarına baktığımızda dört yeni hususun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların ilki, tahmin edebileceğiniz üzere logo. Ayrıca Jaguar otomobillerdeki ibare, artık yeni bir yazı fontuna sahip olacak. Yeni bir renk paletine de geçiş yapan firma, bir de yeni bir monogram oluşturdu.





Karşınızda Jaguar'ın yeni logosu









Jaguar'ın yeni logosu, aslında çok da şaşırtıcı değil. Marka ile özdeşleşen jaguar silüeti, yeni logoda da kendini gösterecek. Logo, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarada barındıracak.





Ve monogram





Jaguar'ın gelecek yıllarda piyasaya süreceği otomobillerde de göreceğimiz yeni ibare, yeni bir font ile yazıldı ve küçük harfler kullanıldı.





"Bu kez muhteşem bir şey yapacağız" diyen Jaguar CEO'su Adrian Mardell, yeniden markalaşma ile her şeyi sıfırladıklarını belirtti. CEO'ya göre Jaguar'ın yeni otomobilleri, sürücüler ile duygusal bir bağ kurmayı başaracak.





Nothing, Jaguar’ın yeni logosu ve Sloganını tiye aldı

Jaguar’ın yeni marka yenileme süreci, dikkatleri üzerine çekti. “Copy Nothing” sloganı ile duyurulan bu kampanya tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine Nothing, sosyal medya üzerinden espirili bir tepki gösterdi.





Jaguar, “Copy Nothing” sloganı ile yeni reklam kampanyasını başlatmıştı. Markanın sadeleşen logosu ve vurguladığı unsurlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.









Jaguar’ın otomobillerinden ziyade başka temalara vurgu yapan bu kampanya çoğu kişi tarafından eleştirildi. Nothing, Jaguar’ın logosuna benzer bir tasarımı sosyal medya profilinde kullandı.



