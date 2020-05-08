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Teknoloji Jandarma gücüne güç kattı 3 adet Bayraktar TB2 teslim edildi
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Jandarma gücüne güç kattı: 3 adet Bayraktar TB2 teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İhalar jandarmaya teslim edildi.
İhalar jandarmaya teslim edildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üretimi Baykar Savunma tarafından gerçekleştirilen 3 adet Bayraktar TB2’nin Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini ve bu çerçevede envantere giren insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sayısının 107’ye ulaştığını bildirdi.

AA
Bayraktar TB2 iha

Milli Teknoloji Hamlesi

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet #Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107’ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma’yı tebrik ediyorum."

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