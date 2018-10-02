Kamyon kadar sağlam akıllı telefon ürettiler

Akıllı telefonlarda yer alan geniş ekran ve üstün donanım özelliklerinin yanı sıra CAT firması, dayanıklılığı ile akıllara durgunluk verecek bir cihaz piyasa sürdü. Cat B35 adındaki akıllı telefon bilinen akıllı telefon tasarımlarından çok uzak. Ayrıca dokunmatik ekran yerine cihazda bildiğiniz gibi eski sistem tuş takımı bulunuyor.

HER TÜRLÜ KÖTÜ KOŞULA KARŞI DAYANIKLI!

Kullanıcı ihtiyaçlarına kulak verilerek üretilen Cat B35, ağır iş koşullarında çalışanlar için tasarlanmış bir cihaz. Dayanıklılığı ile ön plana çıkan cihaz, yapısı ve tasarımı ile vaatlerinin karşılığını kullanıcılarına sunuyor. 1,2 metre su altında 35 dakika boyunca kalabilen telefon suya ve toza karşı gayet dayanıklı. 1,8 metre yükseklikten beton zemine düştüğünde hasar almadan kurtulabilecek kadar dayanıklı cihaz, MIL-810G (Askeri Standartlarda Sağlamlık Özelliği) sertifikasına sahip.

Cat B35 BİR AKILLI TELEFON ÖZELLİKLERİNE SAHİP!

Buna ek olarak tasarım anlamında hiçbir şekilde bir akıllı telefonu andırmayan Cat B35, aslında bir akıllı telefon özelliklerine sahip. Snapdragon 205 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 512 MB’lik bir RAM’i bünyesinde barındırıyor. 2,4 inç renkli ekranı ile QVGA görüntü kalitesi sunan cihaz, 4 GB dahili hafıza ve SD kart desteği sunuyor. Buna ek olarak 2.300 mAh batarya ile kullanıcısına sunulan telefon KaiOS işletim sistemi ile çalışıyor. 4G uyumlu internet desteği sunan akıllı telefon, Wi-Fi noktasına dönüşebiliyor. Ayrıca Google Haritalar, Youtube gibi uygulamaları kullanım imkanı sağlıyor.

Henüz satışa sunulmayan Cat B35 adındaki akıllı telefonun uygun fiyat etiketi ile ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.