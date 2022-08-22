​Kapıların ‘bakış açısı’ genişledi.

Sınır kapılarında kullanılan kamera sistemleri ‘geniş alan’ kontrol yeteneği ile donatıldı. Yoğun yük ve yolcu giriş çıkışı olan Kapıkule, Habur, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarında kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği kapsamında kullanılan güvenlik kamera sistemleri (GKS) ile yapılan takip ve kontrollere geniş alan kontrol yeteneği kazandırıldı. Söz konusu kapılarda GKS sistemlerinin kurulumları tamamlanarak faaliyete başladı.

MERKEZDEN BAĞLANTI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nda 58 izleme ekranı ile 27 operatörün aynı anda görev yapabileceği en son teknoloji ile donatılmış Komuta Kontrol Merkezi bulunuyor. 7/24 çalışma esasına göre görev yapan merkezde gümrük kapı ve limanlarda bulunan kamera sistemlerine canlı olarak bağlantı yapılabiliyor.

YÜZ KAYIT SİSTEMİ

Bunların dışında gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, 7 liman, 2 iç gümrük, 18 kara sınır kapısı ve Köpek Eğitim Merkezi (KEM) olmak üzere toplam 28 nokta 877 kamera ile takip altında. Ayrıca, öncelikle Doğu ve Güneydoğu gümrük kapılarından geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin yüz eşkâli kameralar vasıtasıyla kayıt altına alınarak adli soruşturmalar ve istihbarat çalışmaları kapsamında teşhis ve tespit yapılabilmesi amacıyla Yüz Kayıt Sistemi kuruldu.

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