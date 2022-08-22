Teknoloji Kapıların bakış açısı genişledi
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Kapıların ‘bakış açısı’ genişledi

Türkiye’nin en işlek dört sınır kapısında kaçakçılık ve sınır güvenliği konusunda önemli bir teknolojik adım devreye alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapıların ‘bakış açısı’ genişledi
​Kapıların ‘bakış açısı’ genişledi.

Sınır kapılarında kullanılan kamera sistemleri ‘geniş alan’ kontrol yeteneği ile donatıldı. Yoğun yük ve yolcu giriş çıkışı olan Kapıkule, Habur, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapılarında kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği kapsamında kullanılan güvenlik kamera sistemleri (GKS) ile yapılan takip ve kontrollere geniş alan kontrol yeteneği kazandırıldı. Söz konusu kapılarda GKS sistemlerinin kurulumları tamamlanarak faaliyete başladı.

MERKEZDEN BAĞLANTI

  • Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nda 58 izleme ekranı ile 27 operatörün aynı anda görev yapabileceği en son teknoloji ile donatılmış Komuta Kontrol Merkezi bulunuyor. 7/24 çalışma esasına göre görev yapan merkezde gümrük kapı ve limanlarda bulunan kamera sistemlerine canlı olarak bağlantı yapılabiliyor.

YÜZ KAYIT SİSTEMİ

Bunların dışında gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, 7 liman, 2 iç gümrük, 18 kara sınır kapısı ve Köpek Eğitim Merkezi (KEM) olmak üzere toplam 28 nokta 877 kamera ile takip altında. Ayrıca, öncelikle Doğu ve Güneydoğu gümrük kapılarından geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin yüz eşkâli kameralar vasıtasıyla kayıt altına alınarak adli soruşturmalar ve istihbarat çalışmaları kapsamında teşhis ve tespit yapılabilmesi amacıyla Yüz Kayıt Sistemi kuruldu.

Yeni düzenleme rüzgarı tersine döndürdü: Zuladaki araçlar satışta
FOTOĞRAF 11
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Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışları için hayata geçirdiği 6 ay-6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Daha önce, 'Araç yok, en az 2 ay gelmez' diyerek müşterileri geri çeviren ve stok yapan otomobil firmaları sıfır araçlarını tek tek showrooma çıkarmaya başladı. İnternet sitelerindeki ilan girişlerinin artması da dikkat çekti.
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Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin ardından sıfır araçlar zuladan çıktı.
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Bugüne kadar çip krizi bahanesiyle \"Sıfır araç yok, en erken teslim kasım-aralık ayı, hatta 2023'e bile sıra bekleyenler var\" diyen yetkili otomobil bayileri, 6 ay sınırının ardından bir anda olmayan araçları buldu! \"Gelin alın, anında teslim\" kampanyaları başlatan yetkili bayiler, stoklarında olmayan araçları da 1-2 hafta içinde temin ediyor.
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SORUNU BU HAFTA ÇÖZDÜK!<br>Müşteri olarak aradığımız Bayrampaşa'daki yetkili oto bayisine, standart paket manuel bir binek araç sorduk. İstanbul'un en büyük otomobil bayilerinden de olan firmanın satış temsilcisi, istediğimiz modelin ellerinde olduğunu, gelip görebileceğimizi belirtti.
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Aynı modelin otomatik vitesini sorduğumuzda ise, \"O model eylülün ilk haftasında gelecek. Eğer ön ödeme yaparsanız sizin için aracı ayırırız\" dedi. Ancak aynı bayiyi 20 gün önce aradığımızda bu modellerin ellerinde olmadığını, en erken 2 ay sonra ulaşabileceğimizi belirtmişti. Bunu hatırlattığımız satış temsilcisi, \"Evet bu aybaşında biraz sorun vardı ancak bu hafta çözüldü\" şeklinde cevap verdi.
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'ARAÇ YOK' SÖYLEMİ BİTTİ<br>Türkiye'nin önde gelen otomobil distribütörlerinden birinin Kartal'daki yetkili bayisini aradık. Aynı markanın bir orta bir de üst segment modelini sorduk. Her iki markanın da manuel araçlarının ellerinde olduğunu, istediğimiz zaman aracı gidip görebileceğimizi belirttiler.<br><br>Bu araçların otomatik viteslerinin ise ellerinde bulunmadığını, eylül ayı içinde stoklara gireceğini kaydettiler. Bu araçların daha önce bulunamadığını hatırlattığımız satış temsilcisi, \"Bir dönem 3-4 ay araç yoktu. Şu an öyle bir sorun yok. Dediğim gibi manuel isterseniz gelip alabilirsiniz, otomatik ise eylülde stokta olacak\" dedi.
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ANINDA ALIN 5 BİN TL İNDİRİM!<br>Sadece İstanbul değil, farklı illerdeki otomobil bayilerini de aradık. İzmir'deki bir bayiye başka marka bir araç sorduk. Bize ellerinde tüm modellerin olduğunu belirtti.
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Bu markanın bir modelini sorduğumuzda, \"Elimizde var. Benzinli, otomatik, tekno paket olan aracımız kredi kullanacaksanız 591 bin TL. Eğer nakit alacaksanız 555 bin TL. Ancak bu haftaya özel 5 bin TL indirimle 550 bin TL\" diye konuştu. Aynı markanın üst modelinin ise önümüzdeki hafta stoklara geleceğini, onunla ilgili de yardımcı olabileceğini belirtti.
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24 SAATE 20 BİNE YAKIN İLAN GİRİLDİ<br>ÖTE yandan ellerinde sıfır araç bulunan galerilerin de ellerindeki araçları hızlı bir şekilde piyasaya sürdüğü görüldü. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan \"6 ay ve 6 bin kilometre\" düzenlemesine göre ikinci el araç ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobiller 15 Eylül'e kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilecek.
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Bu süreyi değerlendirmek isteyen galeriler, online araç satış platformlarında ardı ardına sıfır araç ilanları girmeye başladı. Son 24 saate internet sitelerine galeriler tarafından 20 bine yakın sıfır araç ilanı girildi. Galerilerin panikle ellerindeki aracı piyasaya sürmeye çalışması fiyatları da yüzde 5 ila 10 arasında aşağı çekti.
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İLANLARA FAHİŞ FİYAT AYARI<br>Sahibinden.com'dan düzenlemeyle ilgili adım geldi. Siteye sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek. Yetkili bayilerin dışındakiler, ilan verirken \"Aracın Durumu\" kriteri olarak sadece 'İkinci El'i seçebilecek ve KM için en az 6 bin kilometre girecek.
Yeni düzenleme rüzgarı tersine döndürdü: Zuladaki araçlar satışta
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışları için hayata geçirdiği 6 ay-6 bin kilometre uygulamasıyla daha önce araç yok diyerek müşterileri geri çevirip stok yapan firmalar, sıfır araçları tek tek showrooma çıkarmaya başladı.
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