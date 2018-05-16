Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
TeknolojiKasasız marketler kurmaya başladı
DİĞER

Amazon kasasız marketler kurmaya başladı

Kasasız marketler kurmaya başladı

Amazon’un devrimsel kasasız marketleri Chicago ve San Francisco’ya uzanıyor. Şirket ilk Amazon Go marketini bu yılın başında Seattle kentinde kurmuştu

Diğer
İş ilanları Amazon’un Seattle’da kurduğu ilk kasasız marketinin çalışma şeklinden memnun olduğunun en güçlü göstergesi.
İş ilanları Amazon’un Seattle’da kurduğu ilk kasasız marketinin çalışma şeklinden memnun olduğunun en güçlü göstergesi.

Amazon tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, şirketin sıradaki Amazon Go marketlerini nereye kuracağını ortaya çıkardı. Amazon, Chicago ve San Francisco’da kuracağı yeni kasasız marketleri yönetecek iş arkadaşları arıyor.

Habertürk’ün haberine göre Amazon sözcüsü, Seattle Times gazetesine verdiği demeçte sıradaki Amazon Go marketlerinin bu şehirlerde açılacağını doğruladı ancak zamanlamayla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

Chicago’nun Loop bölgesinde bir mağaza inşa etme izni olduğu belirtilen Amazon’un San Francisco’da ise Union Meydanı’na yakın bir arazi aradığı belirtiliyor.

İş ilanları Amazon’un Seattle’da kurduğu ilk kasasız marketinin çalışma şeklinden memnun olduğunun en güçlü göstergesi.

Amazon Go teknolojisi, mağazaya giren her müşteriyi takip ediyor. Müşterilerin mağazaya giriş yaparken Amazon Go uygulamalarını okutmaları yeterli oluyor. Ardından mağaza sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmalarıyla alışverişi sepetine atılan veya geri çıkarılan tüm ürünleri takip ediyor.

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.