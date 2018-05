Kasasız marketler kurmaya başladı

Amazon tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, şirketin sıradaki Amazon Go marketlerini nereye kuracağını ortaya çıkardı. Amazon, Chicago ve San Francisco’da kuracağı yeni kasasız marketleri yönetecek iş arkadaşları arıyor.

Habertürk’ün haberine göre Amazon sözcüsü, Seattle Times gazetesine verdiği demeçte sıradaki Amazon Go marketlerinin bu şehirlerde açılacağını doğruladı ancak zamanlamayla ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

Chicago’nun Loop bölgesinde bir mağaza inşa etme izni olduğu belirtilen Amazon’un San Francisco’da ise Union Meydanı’na yakın bir arazi aradığı belirtiliyor.

İş ilanları Amazon’un Seattle’da kurduğu ilk kasasız marketinin çalışma şeklinden memnun olduğunun en güçlü göstergesi.

Amazon Go teknolojisi, mağazaya giren her müşteriyi takip ediyor. Müşterilerin mağazaya giriş yaparken Amazon Go uygulamalarını okutmaları yeterli oluyor. Ardından mağaza sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmalarıyla alışverişi sepetine atılan veya geri çıkarılan tüm ürünleri takip ediyor.