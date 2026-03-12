Katlanabilir iPhone’dan ilk büyük sızıntı: Fiyatı dudak uçuklattı

Apple’ın merakla beklenen katlanabilir iPhone projesine ilişkin yeni teknik detaylar teknoloji dünyasında gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre Apple, katlanabilir akıllı telefon pazarına farklı bir tasarım ve yazılım yaklaşımıyla girmeye hazırlanıyor. Cihazın dış ekranının klasik bir iPhone boyutunda olması planlanırken, açıldığında daha geniş bir ekran alanı sunarak tablet benzeri bir kullanım deneyimi sağlayacağı belirtiliyor.

iPad benzeri geniş ekran deneyimi

Katlanabilir iPhone’un iç ekranı, standart iPhone modellerine kıyasla daha geniş bir en-boy oranına sahip olacak. Bu sayede kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabileceği bir yapı hedefleniyor. Ancak Apple’ın bu modelde mevcut iPad uygulamalarını doğrudan kullanmak yerine, geniş ekranı daha verimli değerlendirecek özel bir arayüz geliştirdiği ifade ediliyor. Şirketin temel uygulamalarına ekranın sol tarafında yer alacak bir kenar çubuğu ekleyerek çoklu görev kullanımını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Face ID yerine Touch ID tercih edilecek

Cihazın tasarımında dikkat çeken bir diğer unsur ise güvenlik sistemi. Sızdırılan bilgilere göre katlanabilir iPhone’un gövdesi oldukça ince olacağı için Face ID sensörleri için yeterli alan bulunmuyor. Bu nedenle Apple’ın güvenlik doğrulaması için yan tuşa entegre edilmiş Touch ID teknolojisini tercih edeceği konuşuluyor. Ön kamera tarafında ise hap biçimli çentik yerine küçük bir kamera deliği kullanılacağı, buna rağmen yazılımsal Dinamik Ada özelliğinin sistemde yer almaya devam edeceği aktarılıyor.

Çift kamera ve yüksek fiyat beklentisi

Arka tarafta iki kameradan oluşan bir sistemle gelmesi beklenen katlanabilir iPhone’un, donanım yapısı açısından piyasadaki diğer katlanabilir amiral gemisi telefonlardan farklı bir çizgide konumlandırılacağı ifade ediliyor. Sızdırılan fiyat tahminlerine göre Apple’ın yeni nesil katlanabilir telefonu yaklaşık 2 bin dolarlık bir başlangıç etiketiyle teknoloji raflarında yerini alabilir.







