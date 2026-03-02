Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı: Yeni Apple iPhone 17e 256 GB Türkiye fiyatı ne kadar? İşte teknik özellikleri ve çıkış tarihi

A19 çip ve yeni modemle daha hızlı bağlantı





iPhone 17e’nin kalbinde Apple’ın yeni nesil A19 işlemcisi yer alıyor. Şirket, bu çipin performans ve enerji verimliliğinde önceki nesle kıyasla iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor. Cihazda kullanılan C1X modem ise, iPhone 16e’deki C1 modeme göre iki kata kadar daha hızlı hücresel veri aktarımı sağlıyor.





6.1 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR ekran, 2532x1170 piksel çözünürlük ve 1200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. WiFi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de bağlantı tarafındaki diğer öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.