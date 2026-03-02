Uygun fiyatlı iPhone 17e tanıtıldı: Yeni Apple iPhone 17e 256 GB Türkiye fiyatı ne kadar? İşte teknik özellikleri ve çıkış tarihi

Apple, iPhone 17 serisinin yeni modeli iPhone 17e’yi duyurdu. A19 işlemci, 256 GB başlangıç depolama, 48 MP kamera ve 15W MagSafe desteğiyle gelen cihazın Türkiye başlangıç fiyatı 54.999 TL olarak açıklandı. Modelde Dynamic Island yerine klasik çentik tasarımı tercih edildi. İşte uygun fiyatlı iPhone 17e'nin teknik detayları ve satış fiyatları...
A19 çip ve yeni modemle daha hızlı bağlantı
iPhone 17e’nin kalbinde Apple’ın yeni nesil A19 işlemcisi yer alıyor. Şirket, bu çipin performans ve enerji verimliliğinde önceki nesle kıyasla iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor. Cihazda kullanılan C1X modem ise, iPhone 16e’deki C1 modeme göre iki kata kadar daha hızlı hücresel veri aktarımı sağlıyor.
6.1 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR ekran, 2532x1170 piksel çözünürlük ve 1200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. WiFi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de bağlantı tarafındaki diğer öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.
Depolama 256 GB’dan başlıyor
Apple, bu modelde depolama kapasitesini yukarı taşıdı. iPhone 17e artık 256 GB başlangıç alanıyla geliyor; ayrıca 512 GB’lık seçenek de sunuluyor. Böylece önceki “e” serisine göre taban depolama iki katına çıkarılmış oldu.
USB-C bağlantı noktası korunurken, MagSafe ve Qi2 kablosuz şarj desteği de cihazda yer alıyor. Kablosuz şarj hızı 15W seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu değer, iPhone 16e’deki 7.5W seviyesinin üzerine çıkılmış olduğunu gösteriyor.
48 MP Fusion kamera ve gelişmiş portre modu
Kamera tarafında Apple tek arka lens tercihinden vazgeçmedi ancak sensör güncellendi. 48 megapiksel çözünürlüğündeki Fusion ana kamera, 2 kat optik kalite düzeyinde yakınlaştırma imkanı sunuyor. Güncellenen portre modu sayesinde derinlik verisi daha hassas işleniyor ve arka plan bulanıklığı çekim sonrasında da ayarlanabiliyor.
Sistem; insan, evcil hayvan ve nesne algılama konusunda geliştirilmiş yazılım desteğine sahip. Ön tarafta ise 12 MP TrueDepth kamera bulunuyor.
Tasarımda çentik tercihi sürüyor
iPhone 17e, üst segment iPhone modellerinden farklı olarak Dynamic Island özelliğini barındırmıyor. Bunun yerine klasik çentik tasarımı korunuyor. Buna karşın Face ID ve Action Button gibi özellikler cihazda yer alıyor.
Dayanıklılık tarafında Ceramic Shield 2 ön cam kullanılıyor. Apple, bu camın önceki nesle göre daha dirençli ve daha az yansıma ürettiğini aktarıyor. Model ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey tasarım dili korunmuş durumda.
Türkiye fiyatı ve satış takvimi
iPhone 17e, Türkiye’de 54.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. 256 GB’lık model bu fiyat etiketiyle gelirken, 512 GB versiyonun fiyatı 66.999 TL olarak açıklandı.
Ön siparişler 4 Mart saat 17:15’te başlayacak. Resmi satış tarihi ise 11 Mart olarak duyuruldu. Cihaz, kutudan iOS 26 işletim sistemiyle çıkacak ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek.