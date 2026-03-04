Yeni Şafak
Apple MacBook Neo tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple MacBook Neo tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

4/03/2026, Çarşamba
Apple, yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini duyurdu. 13 inç Liquid Retina ekran, A18 Pro işlemci ve 16 saate kadar pil ömrü sunan cihazın Türkiye başlangıç fiyatı 37.999 TL olarak açıklandı. Apple’ın bugüne kadarki en uygun fiyatlı MacBook modeli olan cihaz için ön siparişler başladı, satışlar ise 11 Mart’ta başlayacak.

Apple, yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini tanıttı. 13 inç Liquid Retina ekran, A18 Pro işlemci ve uzun pil ömrüyle gelen cihaz, Apple’ın daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği yeni MacBook modeli olarak duyuruldu. Türkiye’de başlangıç fiyatı 37.999 TL olarak açıklanan MacBook Neo için ön sipariş süreci başlarken, cihazın satış tarihi 11 Mart olarak duyuruldu.

Alüminyum tasarım ve yeni renk seçenekleri

MacBook Neo, tamamen alüminyum gövdeye sahip kompakt bir tasarımla geliyor. Yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığındaki cihaz taşınabilirlik açısından öne çıkıyor. Apple, yeni modelde dört farklı renk seçeneği sunuyor: pembe, indigo, gümüş ve turunçgil tonları. Bu renkler, klavye ve duvar kağıdı tasarımına da yansıtılarak cihazın bütüncül bir görünüm sunması hedefleniyor.

13 inç Liquid Retina ekran

Yeni MacBook modelinde 2408x1506 çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunan 13 inç Liquid Retina ekran bulunuyor. Apple’a göre ekran, aynı fiyat segmentindeki birçok dizüstü bilgisayardan daha yüksek çözünürlük ve parlaklık sunuyor. Yansıma önleyici kaplama ise farklı ışık koşullarında daha rahat kullanım sağlamayı amaçlıyor.

A18 Pro işlemci ile daha hızlı performans

MacBook Neo’nun işlemci tarafında Apple’ın A18 Pro çipi yer alıyor. Apple, cihazın web tarama gibi günlük işlemlerde bazı Intel Core Ultra 5 işlemcili bilgisayarlara kıyasla yüzde 50’ye kadar daha hızlı performans sunduğunu belirtiyor. Yapay zeka işlemlerinde ise performansın üç kata kadar artabildiği ifade ediliyor.


Cihazda ayrıca Apple Intelligence özelliklerini destekleyen 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Fansız tasarım sayesinde bilgisayar tamamen sessiz çalışıyor.

16 saate kadar pil ömrü

Apple Silicon mimarisinin enerji verimliliği sayesinde MacBook Neo’nun tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Bu özellik, cihazın gün boyu kullanım için tasarlandığını gösteriyor.


Kamera, ses ve bağlantı özellikleri

MacBook Neo’da 1080p FaceTime HD kamera, yönlü ses yakalama özelliğine sahip çift mikrofon ve Spatial Audio destekli çift hoparlör sistemi bulunuyor.


Bağlantı tarafında ise iki adet USB-C portu, kulaklık girişi, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6 desteği yer alıyor.


Türkiye fiyatı ve satış tarihi

Apple’ın paylaştığı bilgilere göre MacBook Neo Türkiye’de 37.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.


256 GB depolama alanlı Magic Keyboard modeli: 37.999 TL

512 GB depolama ve Touch ID’li Magic Keyboard modeli: 42.999 TL


Yeni MacBook Neo için ön siparişler başladı. Cihazın Türkiye’de 11 Mart itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

