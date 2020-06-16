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Teknoloji Koç Üniversitesinden yapay zeka burs programı
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Yapay zeka alanında burs

Koç Üniversitesi'nden yapay zeka burs programı

Koç Üniversitesi ve İş Bankası iş birliğiyle yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, bu alanda bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul ediyor

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

Başvuru şartları

  • Açıklamaya göre, merkeze, bilgisayar bilimi, hesaplamalı bilimler, bilgisayar mühendisliği elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol mühendisliği, kimya ve biyoloji mühendisliği, matematik, istatistik, bilişim, hesaplamalı fizik bölümlerinden lisans veya yüksek lisans dereceleri olan adaylar başvuru yapabilecek.

Kuvvetli lineer cebir, çok değişkenli analiz, olasılık/istatistik altyapısı, güçlü programlama becerileri, iyi GRE kantitatif skoru olan, iyi derecede İngilizce bilen, güçlü görüşme ve yazılı sınav performansı konusunda nitelikli adaylar öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.
Başvuru süreci ilgili tüm ayrıntılara "https://gsse.ku.edu.tr/basvuru/basvuru-kosullari/" internet adresinden ulaşma imkanı bulunuyor.

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