Koç Üniversitesi'nden yapay zeka burs programı

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zeka ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı.

Başvuru şartları



Açıklamaya göre, merkeze, bilgisayar bilimi, hesaplamalı bilimler, bilgisayar mühendisliği elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol mühendisliği, kimya ve biyoloji mühendisliği, matematik, istatistik, bilişim, hesaplamalı fizik bölümlerinden lisans veya yüksek lisans dereceleri olan adaylar başvuru yapabilecek.

Kuvvetli lineer cebir, çok değişkenli analiz, olasılık/istatistik altyapısı, güçlü programlama becerileri, iyi GRE kantitatif skoru olan, iyi derecede İngilizce bilen, güçlü görüşme ve yazılı sınav performansı konusunda nitelikli adaylar öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

Başvuru süreci ilgili tüm ayrıntılara "https://gsse.ku.edu.tr/basvuru/basvuru-kosullari/" internet adresinden ulaşma imkanı bulunuyor.