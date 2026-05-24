Kod yazıyor, görev yönetiyor: Gemini 3.5 Flash erişime açıldı

Gemini 3.5 Flash erişime açıldı

Google, yeni nesil yapay zeka model ailesi Gemini 3.5’i tanıttı. Şirket, serinin ilk modeli olan Gemini 3.5 Flash’ın kullanıma sunulduğunu açıkladı. Google’a göre yeni model, yalnızca soru-cevap üretmeye odaklanan sistemlerin ötesine geçerek görev üstlenebilen yapay zeka altyapılarını hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre Gemini 3.5 Pro modeli ise halen şirket içinde test ediliyor. Modelin gelecek ay kullanıcı erişimine açılması planlanıyor.

Google, hız ve ajan görevlerine dikkat çekti

Google, Gemini 3.5 Flash’ın özellikle ajan tabanlı görevlerde ve yazılım geliştirme süreçlerinde daha hızlı çalıştığını vurguladı. Modelin;

uygulama geliştirme,

kod yazma,

dosya düzenleme,

finansal belge hazırlama

gibi alanlarda kullanılabildiği ifade edildi.

Şirkete göre Gemini 3.5 Flash, birden fazla alt ajan çalıştırabiliyor. Böylece karmaşık iş akışlarını daha küçük görevlere bölerek işlemleri sıralı şekilde tamamlayabiliyor.

Gemini 3.5 Flash hangi platformlarda kullanılabiliyor?

Google’ın verdiği bilgilere göre Gemini 3.5 Flash şu platformlar üzerinden erişilebilir durumda:

Gemini uygulaması

Google Arama’daki AI Mode

Antigravity

API servisleri

AI Studio

Android Studio

Kurumsal kullanıcılar için ise Gemini Enterprise Agent Platform ve Enterprise desteği sunuluyor.

Performans testlerinde öne çıkan sonuçlar

Google, yeni modelin hızını korurken daha gelişmiş modeller seviyesine yaklaşan bir performans sunduğunu belirtti.

Şirket tarafından paylaşılan bazı test sonuçları şöyle:

Terminal-Bench 2.1: yüzde 76,2

MCP Atlas: yüzde 83,6

CharXiv Reasoning: yüzde 84,2

Ayrıca Google, Gemini 3.5 Flash’ın çıktı üretme hızında bazı rakip modellere kıyasla dört kat daha hızlı çalıştığını açıkladı.

Google: Günler süren işler daha kısa sürede tamamlanabiliyor