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Kullanıcı deneyimi lideri Junk TOGG’da

2022'nin sonunda ilk aracını banttan indirmeye hazırlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yeni tasarım projelere öncülük eden Thomas Junk'u getirdi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Kullanıcı deneyimi lideri Junk TOGG’da
Fotoğraf: Arşiv

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.

  • TOGG’dan yapılan açıklamaya göre, sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020’den bu yana TOGG’un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Thomas Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak.

Thomas Junk
Thomas Junk

PROJELERE ÖNCÜLÜK ETTİ

Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa’da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti. Almanya’da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO’da görev aldı.

HAFTAYA İSTANBUL’DA

  • 2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor. Junk, 1 Ekim itibarıyla TOGG’un kullanıcı deneyimi tasarımları çerçevesindeki iş süreçlerine liderlik edecek.
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