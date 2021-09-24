​Kullanıcı deneyimi lideri Junk TOGG’da

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.

TOGG’dan yapılan açıklamaya göre, sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020’den bu yana TOGG’un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Thomas Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak.

Thomas Junk

PROJELERE ÖNCÜLÜK ETTİ

Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa’da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti. Almanya’da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO’da görev aldı.

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