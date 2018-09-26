Kurucuları istifa eden Instagram'ı ne bekliyor?

Instagram, Facebook’un alt şirketi olmaktan daha çok farklı bir şirket gibi çalışıyordu. Facebook’un zamanına göre rekor bir fiyatla satın aldığı Instagram şirketin en kazançlı hamlesi oldu. Instagram’ın bu kadar değerli olmasını sağlayan aslında kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger’in stratejileriydi.

İkilinin, 2010 yılında piyasaya sürdüğü uygulama Facebook’un zıttıydı. Facebook'un insanların gözünde balon gibi sönmesine neden olan gürültülü ve karışık yapısı, Instagram'da yoktu.

Instagram kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger tüm ekibiyle beraber.

TEKNOLOJİ Facebook Instagram'ın kurucularına kapıyı gösterdi

Giderek Facebook’a benzeyecek

BBC’de yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda Instagram da giderek içerik yükünü artırdı ve Facebook'a benzemeye başladı: Algoritması zaman akışının sıralamasını değiştirdi ve reklam sayısı da arttıkça arttı.

Facebook'un Instagram'ı gelir yaratan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu.

Bu arada Systrom ile Krieger, Snapchat uygulamasından yüzsüz bir şekilde fikir çalmakla suçlandı.

Ancak bu eleştiriler ikiliyi çok da rahatsız etmemiş olsa gerek ki, Facebook'a dönüşme sürecine devam ettiler. Bu da şirketi bir kırılma noktasına getirdi.

Şimdi Instagram'ın başına geçmesi için düşünülen başlıca isim, şirketin görevdeki ürün yöneticisi Adam Mosseri.

CV'sine bakılırsa bu profil Instagram'ın sadık kullanıcılarını endişelendirebilir: Mosseri, eskiden Facebook'un haber akışından sorumluydu.