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Teknoloji

KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.

14:33 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.



Dijital savaş çağında kişisel verileri korumak
Dijital savaş çağında kişisel verileri korumak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Maalesef, ülke gündeminin yoğunluğundan olsa gerek birçok orta ölçekli şirket hala ilgili Kanun’un öneminin farkında değildir. Maalesef toplum olarak “kervan yolda düzülür” düşüncesini bir yana bırakarak çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Zira ilgili Kanun gereğince kurul kurulmuş ve Kanuna uygun düzenlemelerini yapmayan tüm şirketlere gerekli idari para cezaları düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. Hatta bazı ihlaller, Türk Ceza Kanunu gereğince hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. Tahminimce; şirketler ve kurumlar açısından mevcut düzenlemenin önemi, ilgili kurul tarafından yapılacak ilk denetimlere müteakip idari para cezalarının düzenlemeye başlaması ile anlaşılacaktır.


#whatsapp
#meta
#Kişisel Verileri Koruma Kurulu
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