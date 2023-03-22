KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya para cezası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Maalesef, ülke gündeminin yoğunluğundan olsa gerek birçok orta ölçekli şirket hala ilgili Kanun’un öneminin farkında değildir. Maalesef toplum olarak “kervan yolda düzülür” düşüncesini bir yana bırakarak çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Zira ilgili Kanun gereğince kurul kurulmuş ve Kanuna uygun düzenlemelerini yapmayan tüm şirketlere gerekli idari para cezaları düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. Hatta bazı ihlaller, Türk Ceza Kanunu gereğince hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. Tahminimce; şirketler ve kurumlar açısından mevcut düzenlemenin önemi, ilgili kurul tarafından yapılacak ilk denetimlere müteakip idari para cezalarının düzenlemeye başlaması ile anlaşılacaktır.