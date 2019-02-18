Teknoloji LG katlanabilir ekranı erteledi
MOBİL

LG katlanabilir ekranı erteledi

LG’nin Barselona’daki MWC 2019 etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtması bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre Güney Koreli üretici katlanabilir telefonu erteleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LG Display markasının ürettiği katlanabilir ekran şimdilik akıllı telefon olarak karşımıza çıkmayacak.
LG Display markasının ürettiği katlanabilir ekran şimdilik akıllı telefon olarak karşımıza çıkmayacak.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğinde akıllı telefon üreticilerinin en yeni modellerini tanıtması bekleniyor. LG’nin de G8 ThinQ ve V50 ThinQ cihazlarının yanında katlanabilir modelini de tanıtacağı söylentileri dolaşıyordu. Ancak yeni gelen haberlere göre LG katlanabilir modelini tanıtmaktan vazgeçti.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yıl G serisi ve V serilerini piyasaya sürerek popülaritesini artırmayı başardı. Fakat LG’nin yeni atanan Mobil Bölüm Başkanı Kwon Bong-seok, yaptığı açıklamada “Katlanabilir telefonların gün ışığını görmesi için çok erken.” dedi. Bu açıklamayla MWC 2019’daki katlanabilir telefon beklentileri son bulmuş oldu.

Katlanabilir ekranlı cihaz konsepti.

LG tarafından Samsung’un Galaxy Fold ve Xiaomi’nin katlanabilir konseptleri gibi katlanabilir cihazlar için fazla talep olmadığı düşünülüyor.

LG, G8 ThinQ ve V50 ThinQ ile birlikte inovasyon olarak Galaxy Fold‘u geride bırakabileceğini düşünüyor. Ancak bunu pazarın uygunluğu ve karlılık arayışı için uygulaması bekleniyor.

Geçmişte olduğu kadar başarılı bir yerde olmayan LG‘nin mobil ürün serisinin 5G teknolojisi ile yeniden canlandırılması yine şirketin beklentileri arasında bulunuyor.

/**/
Suriye'de 1 asker şehit

Suriye'de 1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi bulunuyor.
İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.

Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.
Ertuğrul görev başında

Ertuğrul görev başında

​Yerli bomba imha robotu çok sayıda saldırıyı önledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.