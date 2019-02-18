LG katlanabilir ekranı erteledi

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğinde akıllı telefon üreticilerinin en yeni modellerini tanıtması bekleniyor. LG’nin de G8 ThinQ ve V50 ThinQ cihazlarının yanında katlanabilir modelini de tanıtacağı söylentileri dolaşıyordu. Ancak yeni gelen haberlere göre LG katlanabilir modelini tanıtmaktan vazgeçti.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz yıl G serisi ve V serilerini piyasaya sürerek popülaritesini artırmayı başardı. Fakat LG’nin yeni atanan Mobil Bölüm Başkanı Kwon Bong-seok, yaptığı açıklamada “Katlanabilir telefonların gün ışığını görmesi için çok erken.” dedi. Bu açıklamayla MWC 2019’daki katlanabilir telefon beklentileri son bulmuş oldu.

Katlanabilir ekranlı cihaz konsepti.

LG tarafından Samsung’un Galaxy Fold ve Xiaomi’nin katlanabilir konseptleri gibi katlanabilir cihazlar için fazla talep olmadığı düşünülüyor.

LG, G8 ThinQ ve V50 ThinQ ile birlikte inovasyon olarak Galaxy Fold‘u geride bırakabileceğini düşünüyor. Ancak bunu pazarın uygunluğu ve karlılık arayışı için uygulaması bekleniyor.

Geçmişte olduğu kadar başarılı bir yerde olmayan LG‘nin mobil ürün serisinin 5G teknolojisi ile yeniden canlandırılması yine şirketin beklentileri arasında bulunuyor.