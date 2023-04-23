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Teknoloji

Mavi tik kaos çıkardı

Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği Twitter’daki mavi tik (onaylı hesap) uygulamasının devreye girmesi kaos yarattı. Ücret gerektiren ‘Twitter Blue’ üyesi olmayan kullanıcılar artık bu özelliği kullanamayacak. Ücret ödemeyeceklerini duyuran dünyaca ünlü birçok yüksek profilli Twitter kullanıcısı doğrulama durumlarını kaybetti.

04:00 . 23/04/2023 Sunday
Yeni Şafak
Mavi tik kalktı kaos çıktı.

Mavi tik kalktı kaos çıktı.

Elon Musk’ın sosyal medya sitesini kârlı hale getirme girişimi, doğrulama kontrolünün tüm anlamını yitirmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Cuma, Twitter’ın doğrulanmış hesaplar için yeni politikalarının uygulandığı ilk tam gün oldu ve sonuçlar pek hoş olmadı. Önceden doğrulanmış Twitter hesaplarından mavi onay işaretlerinin kaybolmaya başlamasından yirmi dört saat sonra, web sitesinde kaos hüküm sürdü. İç savaşın sürdüğü Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri resmi Twitter hesabının mavi tikini kaybetmesi sonrası aynı isimde mavi tik satın alan bir hesap, ordu komutanı Muhammed Hamdan Dagalo’nun öldüğüne ilişkin bir tweet paylaştı. Tweet 1 milyondan fazla görüntülendi. Çıkan kargaşa sonrası hesap askıya alındı. Twitter’ın mavi tiki kaldırma kararı tepki toplarken, çok az kişi ücretli hizmetlere kaydoldu. Beyonce, Papa Francis ve Oprah Winfrey de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter kullanıcısı ve ünlü doğrulama durumlarını kaybetti. Basketbol yıldızı LeBron James, yazar Stephen King ve Star Trek’ten William Shatner dahil olmak üzere bazı ünlü kullanıcılar Twitter Blue’ya katılmayacaklarına dair söz verdi.



#Sosyal Medya
#twitter
#mavi tik
#Elon Musk
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