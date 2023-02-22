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Teknoloji

Meta bir kez daha işçi kıyımına gidiyor

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın binlerce çalışanını etkileyebilecek bir yeniden yapılanma ve küçülme sürecine hazırlandığı bildirildi.

19:45 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, binlerce kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor.

Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, binlerce kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın binlerce kişiyi daha işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

Washington Post'un konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Meta'nın binlerce çalışanını etkileyebilecek bir yeniden yapılanma ve küçülme sürecine hazırlandığı kaydedildi.

Bazı projeler de durdurulacak

Şirketin bazı yöneticilere daha alt düzey roller vermeyi planladığı ifade edilen haberde, Meta'daki bazı kişilerin, pozisyonları değiştirilen çalışanların işten ayrılmasını beklediği belirtildi.

Haberde, Meta'nın bazı projeleri sonlandırmayı da değerlendirdiğine işaret edilerek, sürecin gelecek aylarda şirket genelinde yaygınlaşacağı bildirildi.

2023, Zuckerberg'in 'verimlilik yılı'

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in daha önceki "şirketin daha verimli hale gelmesi gerektiğine" yönelik ifadelerine atıfta bulunulan haberde, Zuckerberg'in 2023'ü "verimlilik yılı" olarak ilan ettiği anımsatıldı.

Zuckerberg, geçen yıl kasım ayında şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktarmıştı.

Öte yandan, Bloomberg'in haberinde ise danışmanlık firması McKinsey'nin, müşterilerle doğrudan teması olmayan yaklaşık 2 bin kişinin işine son vermeye hazırlandığı kaydedildi.

İşten çıkarma dalgası sürüyor

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürerken, diğer sektörlerden de ardı ardına işten çıkarma duyuruları geliyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Bu yıl, Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, IBM gibi şirketler çalışanlarının işine son vereceğini duyurmuş, teknoloji şirketlerinin yanı sıra otomotiv sektöründen Ford ve kimya sektöründen Dow da işten çıkarmalara gideceğini açıklamıştı.

#Facebook
#işten çıkarma
#Meta
#Instagram
#WhatsApp
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Meta bir kez daha işçi kıyımına gidiyor
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