Meta ile Kanada arasında gerilim: Haberlere erişim sonlandırılacak

Hareket, ülkedeki internet devlerinin haber yayıncılarına ödeme yapmasını gerektiren mevzuata yanıt olarak geldi. Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, değişikliklerin önümüzdeki haftalarda uygulanacağını söyledi. Hükümetin Meta ile olan anlaşmalarından sorumlu olan bakanı Pascale St-Onge, hareketi sorumsuzca nitelendirdi. St-Onge Salı günü yaptığı açıklamada, "[Meta], haber kuruluşlarına adil paylarını ödemek yerine, kullanıcılarının kaliteli ve yerel haberlere erişmesini engellemeyi tercih etti.

TRT Haber'in aktardığına göre; Kanada parlamentosu tarafından kabul edilen Çevrimiçi Haber Yasası, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meta gibi platformları içerikleri için Kanadalı haber yayıncılarıyla ticari anlaşmalar yapmaya zorlayacak. Mevzuat, teknoloji firmalarına haberler için ödeme yapmaya çalışan küresel bir hükümet eğiliminin bir parçası. Kanada mevzuatı, Avustralya'nın 2021'de çıkardığı ve Google ve Facebook'tan hizmetlerini kısıtlama tehditlerini tetikleyen bir yasaya benziyor. Mevzuatta değişiklikler teklif edildikten sonra her iki şirket de sonunda Avustralya medya şirketleriyle anlaşmalar yaptı.