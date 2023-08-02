|
Teknoloji

Meta ile Kanada arasında gerilim: Haberlere erişim sonlandırılacak

Meta yaptığı açıklamada, şirketin Kanada'daki tüm kullanıcılar için Facebook ve Instagram'daki haberlere erişimi sona erdirme sürecini başlattığını söyledi. Kanada hükümeti ise ödeme yapmak yerine haber erişimini sona erdiren şirkete tepki gösterdi.

09:25 . 2/08/2023 Çarşamba
Diğer
Arşiv

Arşiv

Hareket, ülkedeki internet devlerinin haber yayıncılarına ödeme yapmasını gerektiren mevzuata yanıt olarak geldi. Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, değişikliklerin önümüzdeki haftalarda uygulanacağını söyledi. Hükümetin Meta ile olan anlaşmalarından sorumlu olan bakanı Pascale St-Onge, hareketi sorumsuzca nitelendirdi. St-Onge Salı günü yaptığı açıklamada, "[Meta], haber kuruluşlarına adil paylarını ödemek yerine, kullanıcılarının kaliteli ve yerel haberlere erişmesini engellemeyi tercih etti.

Meta'nın hareketini sorumsuzca nitelendirdi

Yerimizde durmaya devam edeceğiz. Sonuçta, eğer hükümet teknoloji devlerine karşı Kanadalıları savunamazsa, kim savunacak?” dedi.

Kanada'nın kamu yayını CBC de Meta'nın hareketini sorumsuzca nitelendirdi ve bunun "piyasa güçlerinin kötüye kullanılması" olduğunu söyledi.

Ticari anlaşmalar yapmaya zorlayacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Kanada parlamentosu tarafından kabul edilen Çevrimiçi Haber Yasası, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meta gibi platformları içerikleri için Kanadalı haber yayıncılarıyla ticari anlaşmalar yapmaya zorlayacak. Mevzuat, teknoloji firmalarına haberler için ödeme yapmaya çalışan küresel bir hükümet eğiliminin bir parçası. Kanada mevzuatı, Avustralya'nın 2021'de çıkardığı ve Google ve Facebook'tan hizmetlerini kısıtlama tehditlerini tetikleyen bir yasaya benziyor. Mevzuatta değişiklikler teklif edildikten sonra her iki şirket de sonunda Avustralya medya şirketleriyle anlaşmalar yaptı.



#Kanada
#META
#Alphabet
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem bölgesinde esnaf kredileri faizsiz 6 ay ertelendi: Kararı bizzat Bakan Şimşek duyurdu