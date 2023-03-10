Meta Twitter'a rakip olacak platform üzerinde çalışıyor

"P92" kod adlı proje, Twitter CEO'su Elon Musk'ın geçen yıl 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu için öngördüğü açık kaynak kodu kullanan bir Alman geliştirici tarafından oluşturulan sosyal ağ Mastodon ile birlikte çalışabilir olacak.





National'ın haberine göre Moneycontrol'ün şirket içi bir ürün özetinden alıntı yaptığına göre, uygulama Instagram markasını taşıyacak ve kullanıcılar Instagram kimlik bilgilerini kullanarak kaydolabilecek ve oturum açabilecek.





P92'nin şu anda hangi aşamada olduğu belli değil, geliştirilmesine yakın bir kaynak hala "devam eden bir çalışma" olduğunu söylüyor. P92'nin Mastodon ile birlikte çalışabilirliğinin dinamikleri de ayrıntılı olarak açıklanmadı.





Meta'nın Mastodon tarzı bir uygulaması, özellikle Meta'nın Instagram'ı P92'ye bir ağ geçidi olarak kullanma planlarını yerine getirmesi halinde, açık kaynaklı mikrobloglamayı ana akım haline getirmeye yardımcı olabilir.



