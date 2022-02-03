Metaverse arsa satışlarında rekor artış: 500 milyon doları aştı
Metaverse çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor. Arsa satışları ile ilgili yeni raporlar yayınlandı. Çalışmalar, satışların, toplamda 500 milyon doları aştığını ve 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiğini gösteriyor.
Metaverse ile ilgili yeni raporlar ortaya çıktı. Raporların sonuçlarındaki ortak nokta ise Metaverse arsa satışlarının her geçen gün büyüyeceği oldu.
Raporlarda, Metaverse gayrimenkul satışlarının toplamda 500 milyon doları aştığı belirtilirken, 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
CNBC’nin haberinde, Metaverse gayrimenkul yatırımcısı ve danışmanlık firması Republic Realm'in CEO'su Janine Yorio, “Büyük riskler var ancak potansiyel olarak büyük kazançlar var.” dedi.
DÖRT ŞİRKET ÖNE ÇIKIYOR
Metaverse arsa satışında ise dört şirket öne çıkıyor.
Metaverse analistleri tarafından ‘Big Four’ (Dört büyük) olarak adlandırılan şirketler ise Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium oldu.
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1 MİLYAR DOLARI AŞACAK
MetaMetric Solutions tarafından yayınlanan çalışmada ise dört büyük Metaverse platformundaki arsa satışları 2021'de 501 milyon dolara ulaştı.
Metaverse veri sağlayıcısı, ocak ayındaki satışların 85 milyon doları aştığını söylerken, bu hızda devam etmesi durumunda satışların 2022'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiğini vurguladı.
FACEBOOK’UN META OLMASIYLA ATEŞLENDİ
Metaverse dünyasında arsa satışları 2021 yılının ikinci yarısı itibarıyla her geçen gün hızlanırken, satışlardaki son artış, Facebook'un 28 Ekim'de meta veriye odaklanmak için Meta olarak yeniden markalaştığını açıklamasıyla ateşlendi.