Teknoloji Metaverse arsa satışlarında rekor artış 500 milyon doları aştı
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Metaverse arsa satışlarında rekor artış: 500 milyon doları aştı

Metaverse çılgınlığı tüm dünyada devam ediyor. Arsa satışları ile ilgili yeni raporlar yayınlandı. Çalışmalar, satışların, toplamda 500 milyon doları aştığını ve 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiğini gösteriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Metaverse arsa satışlarında rekor artış: 500 milyon doları aştı
​Metaverse arsa satışlarında rekor artış.

Metaverse ile ilgili yeni raporlar ortaya çıktı. Raporların sonuçlarındaki ortak nokta ise Metaverse arsa satışlarının her geçen gün büyüyeceği oldu.

Raporlarda, Metaverse gayrimenkul satışlarının toplamda 500 milyon doları aştığı belirtilirken, 2022 yılında bu rakamın iki katına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

CNBC’nin haberinde, Metaverse gayrimenkul yatırımcısı ve danışmanlık firması Republic Realm'in CEO'su Janine Yorio, “Büyük riskler var ancak potansiyel olarak büyük kazançlar var.” dedi.

DÖRT ŞİRKET ÖNE ÇIKIYOR

Metaverse arsa satışında ise dört şirket öne çıkıyor.

Metaverse analistleri tarafından ‘Big Four’ (Dört büyük) olarak adlandırılan şirketler ise Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels ve Somnium oldu.

1 MİLYAR DOLARI AŞACAK

MetaMetric Solutions tarafından yayınlanan çalışmada ise dört büyük Metaverse platformundaki arsa satışları 2021'de 501 milyon dolara ulaştı.

Metaverse veri sağlayıcısı, ocak ayındaki satışların 85 milyon doları aştığını söylerken, bu hızda devam etmesi durumunda satışların 2022'de yaklaşık 1 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiğini vurguladı.

FACEBOOK’UN META OLMASIYLA ATEŞLENDİ

Metaverse dünyasında arsa satışları 2021 yılının ikinci yarısı itibarıyla her geçen gün hızlanırken, satışlardaki son artış, Facebook'un 28 Ekim'de meta veriye odaklanmak için Meta olarak yeniden markalaştığını açıklamasıyla ateşlendi.

Teknolojinin paralel evreni: Metaverse
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Konsept, dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, metaverse şirketlerinde büyük rakamlara yapılan arsa satışları da kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
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Konuya ilişkin STANDBY ME Ajans Başkanı ve Metaverse Derneği Kurucu Üyesi Can Yurdakul, yaptığı açıklamada, \"Metaverse en basit haliyle izlediğimiz değil, içerisindeki evrenlerin hepsinde fiziksel yani üç boyutlu olarak yer alabildiğimiz bir teknoloji.\" dedi.
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Yurdakul, \"Tıpkı internette farklı farklı siteler ya da sosyal medyada farklı farklı hesapları gezdiğimiz gibi, içerisinde yer alan bütün evrenlere üç boyutlu olarak dahil olabildiğimiz bir bilişim evreni. Bu özelliği sayesinde, internetin yeni ve oldukça gelişmiş alternatifi olarak görülüyor. Çünkü gerçek hayatta fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz iş, eğitim, eğlence, alışveriş deneyimlerini VRAR gözlük gibi cihazlarla dijital olarak sıra dışı bir şekilde deneyimlememizi sağlıyor.\" şeklinde konuştu.
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Metaverse ile ilgili yapılan çalışmalarda, Amerika, Çin ve İngiltere gibi dünyadaki en büyük pazarlarda, farklı kuşakların katılımıyla yapılan araştırmaların gösterdiği üzere katılanların yüzde 93’ü metaverse'ü teknolojinin geleceği olarak görüyor.
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Can Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Aynı araştırmaya katılan insanların hayatlarının farklı alanlarında teknoloji ve bilişimle ilişkisi sorulduğunda sosyal hayatlarının yüzde 64’ünün teknoloji ve bilişime bağlı olduğunu, yüzde 61’inin geçim kaynağının teknoloji ve bilişim altyapılarına bağlı olduğu, yüzde 56’sının yaratıcılığının yine bilişim ve teknoloji odaklı olduğu, yüzde 52’sinin de mutluluğunun teknolojiye bağlı olduğu ortaya çıktı.
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Binlerce şirket metaverse yatırımı yapmaya başladı. Son dönemde Çin’de metaverse projesi tescili alan 1.300 marka olurken Nike, Adidas, Gucci, H&amp;M, Wallmart gibi moda ve perakende devleri de metaverse yatırımlarını ve projelerini açıklamaya başladı. Popülerliği, popülasyonu ve yatırım ağı sıra dışı şekilde genişleyen metaverse yakında hayatımızın merkezinde olacak gibi görünüyor.\" dedi.
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Yurdakul, kullanıcıların metaverse ile tanıklık edecekleri dönüşümlere dikkati çekerek, \"Bu haberi iki boyutlu bir ekranda izlemek ya da bir gazetede okumak yerine, haberle ilgili tüm bilgileri, tabloları, fotoğrafları, videoları sanki haberin içerisindeymişsiniz gibi istediğiniz formda tüketebileceksiniz.\" diye konuştu.
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Can Yurdakul, bu yeni teknolojinin bir oyun ya da eğlence sahası olmaktan öte, yeni bir keşif ve dönüşüm imkanı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
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Türkiye'nin internet ve mobil kullanımda dünyada ilk 3’te yer aldığının altını çizen Yurdakul, \"Türkiye, blockchain teknolojilerine adaptasyonda da dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu teknoloji ve girişimin ülkemizden çıkışı ve bu dönemdeki yoğun ilgi hiç de tesadüfi değil.\" dedi.
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İnternetin 20 yılda yaptığı dönüşüm gibi metaverse evreni de çağı dönüştürebilecek.
Teknolojinin paralel evreni: Metaverse
Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in eski adı Facebook olan şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse, dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Konuya ilişkin, STANDBY ME Ajans Başkanı ve Metaverse Derneği Kurucu Üyesi Can Yurdakul, yaptığı açıklamada, "Bu yeni teknolojiyi bir oyun ya da eğlence sahası olmaktan öte, yeni bir keşif ve dönüşüm imkanı olarak görmemiz gerekiyor." dedi.
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