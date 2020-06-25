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Teknoloji MHP Milletvekili Bulut Yarın bu ülkeyi TikTokun zehirlediği gençler yönetecek
SOSYAL MEDYA

MHP Milletvekili Bulut: Yarın bu ülkeyi TikTok’un zehirlediği gençler yönetecek

Yeni Şafak'ın daha önce hazırladığı birçok haberde tehlikesine işaret ettiği 'Tik tok' ve türevi sosyal medya platformlarına bir eleştiri de meclisten geldi. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gelen tehlikeye karşı meclisten uyarılarda bulunurken 'Yeni neslin her gün içine günden güne daha da saplandığı bir bataklık haline gelmiş bu sosyal medya platformlarından biz sağlıklı bir nesil çıkarmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Bulut, parlamentonun bu platformlara karşı tedbir alması gerektiğini belirtip yarın ülkeyi Türkiye ile hiçbir kültürel bağı kalmayan gençlerin yönetebileceğini söyleyip yaklaşan tehlikeye işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut tehlikeye işaret etti.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut tehlikeye işaret etti.

Sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle ebeveynlerin çocukları üstündeki kontrolü de giderek zorlaştı. Bu platformların en yeni temsilcisi de TikTok.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'ta yayınlanan 'YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık' adlı dosya bu tarz platformların ne denli suistimale açık olduğunu bütün çıplaklığıyla ortaya serdi. Pedofiliden çocuk istismarına kadar olabilecek en ahlaksızca içerikleri çocukların önüne sunan bu platformlara Meclis'ten de tepki geldi.

YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
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YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki çocuk istismarı içeren videoların bizzat çocuklar tarafından izlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu içeriklere sahip hesaplara erişim engeli getirmişti. Fakat çocuk gelişimine aykırı olan yeni bir gelişme yaşandı. Aynı özelliklere sahip yüzlerce videonun hâlâ erişime açık olduğu ortaya çıktı. Erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl oluyor da bu videolar hala izlenebiliyor? Devlet denetiminden nasıl kurtuluyorlar? Aileler çocuklarını bu tehlikelerden nasıl korumalı? Gelin birlikte inceleyelim.

Milletvekili gündeme getirdi: Egemenlik haklarımızı tanımayı öğrenecekler

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da bu platformların ne denli tehlikeli olduğunu belirtip devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi:

"Bugün Türkiye'nin egemenlik haklarını tanımayan, Türk mahkemelerinden verilmiş kararları tanımayan âdeta bir sosyal bataklığa dönmüş olan sosyal medya iklimi tüm Türkiye’yi ve her tarafı kuşatmış durumda.

  • Sizin evlerdeki çocuklarınız, bizim çocuklarımız, akrabalarımız, 18 yaşından küçük genç kardeşlerimiz artık bataklığa, çukura ve lağıma dönmüş bu sosyal medya iklimi içerisinde tamamen ama tamamen manipülatif bilgiyle, itibar suikastlarıyla, hakaretlerle ve iftiralarla bezenmiş bir sosyal medya iklimi içerisine hapsedilmiş durumda."

Yaklaşan tehlikeye karşı sıkı denetim şart.

Yeni neslin saplandığı bu bataklıktan sağlıklı bir nesil çıkarmaya çalışıyoruz

Bulut sözlerinin devamında Tik Tok adlı uygulamaya değindi ve "TikTok denilen bir rezalet var, gitsinler bu rezaleti bir kontrol etsinler. Sizin belki ayda yılda bir göreceğiniz ama yeni neslin her gün içine günden güne daha da saplandığı bir bataklık hâline gelmiş bu sosyal medya platformlarından biz sağlıklı bir nesil çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bulut sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"200 tane baskı yapan, bakın, sadece günlük 200 baskı yapan yerel gazetelerin dahi egemenlik hakkımızın bir gereği olarak Basın Kanunu’yla denetlenmiş olduğu bir ülkede bizim egemenlik haklarımızı tamamen hiçe sayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kullanılan, Türkiye'nin içinde yayın yapan ve maalesef “özgürlük” adı altında her türlü pisliği ve melaneti 12-13 yaşındaki çocukların gözünün içine sokan sosyal medya platformlarına karşı acilen bu Parlamentonun bir tedbir alması lazım.

TikTok dünyayı işgal ediyor
TEKNOLOJİ
TikTok dünyayı işgal ediyor

Derdimiz kapatılmaları değil: Türkiye'nin ahlaki birikimine saygı duymamaları

Milletvekili bu platformlar kanalıyla zehirlenen jenerasyonların yarın ülkemiz hakkında söz sahibi olabileceği tehlikesini de değindi:

  • ''Bizim derdimiz bu platformların kökten kapatılması, yok edilmesi değil ancak bunu işleten şirketlerin Türkiye’nin egemenlik haklarına, ahlaki birikimine, kültürel birikimine, hukuk birikimine saygı duyacağı bir zemine çekilmesi.

Bu, yalnız ama yalnız siyasi iktidar için, bizler için yahut da muhalefet için bir tehlike değil, bunu siyasi mülahazaların dışında değerlendirmemiz lazım. Evinizdeki evladınız bunlarla zehirleniyor, işte bir taraftan ahlaklı bir kuşağa, insan unsuruna bu kanunları teslim etmek mecburiyetimiz varken bu birbiri ardına çıkarmış olduğumuz kanunları yarın uygulayıcı olarak biz bu çocuklara teslim edeceğiz, bu gençlere teslim edeceğiz.

Alkol ve uyuşturucudan tehlikeli
HAYAT
Alkol ve uyuşturucudan tehlikeli

Güney Afrika'da TikTok için 'challange' videosu yaparken sakatlanan çocuklar hastane aciline kaldırılmıştı.
  • Bütün değer yargıları, en dipte birbirine benzemeye başladı; çukur ve lağım bir kültür bütün Anadolu’nun dört bir yanını kuşatmaya başladı. Bu büyük tehlikeye karşı herkes uyanık olmak zorunda dolayısıyla fikir hürriyeti ile kamu güvenliği arasında, fikir hürriyeti ile gençlerin ahlak ve değeri arasında bir orta yol bulmak ve bu işi çözüme kavuşturmak zorundayız.

Hangi siyasi fraksiyona mensup olursa olsun, hangi siyasi çizgiye sahip olursa olsun ister muhafazakar bir ailenin çocuğu olsun, ister ülkücü bir ailenin çocuğu olsun, ister CHP’li, ister HDP’li bir ailenin çocuğu olsun, şu anda, bütün gençler birbirine benzemeye başladılar. '' diyerek sözlerini tamamladı.

Devlet memurlarının TikTok sevdası
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Devlet memurlarının TikTok sevdası
Türkiye'de son dönemde ahlaki değerlerin içini boşaltmakla eleştirilen sosyal paylaşım uygulaması TikTok, kamu personelleri tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Kamu kurumları içerisinde 15 saniyelik kısa videolu paylaşımlar, devletin itibarına zarar veriyor.
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