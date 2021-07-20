Teknoloji Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya gidiyor
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Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya gidiyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kendisine ait roket şirketi Blue Origin’in uzay aracında, bugün kısa bir uçuşla Dünya'dan ayrılıp tekrar yere dönecek. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos’a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen da eşlik edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya gidiyor
Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen, Wally Funk

Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson’ın ardından Jeff Bezos da uzaya gidiyor.

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan 57 yaşındaki Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazmaya hazırlanıyor.

Bezos’un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında olacak.

  • Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırıyor.

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4 DAKİKA SÜRECEK

New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yer çekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri dönecek.

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Bu eşsiz deneyimin sadece 11 dakika sürmesi bekleniyor.

"HEYECANLIYIM"

Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlattı.

Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

  • Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

Uçuş uzay turizmi için önemli bir test olacak. Bezos ve mürettebatı, uçuş öncesi hızlandırılmış bir eğitim gördüler.

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UZAYA GİDEN İLK MİLYARDER BRANSON

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson da yaklaşık 10 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Branson 90 dakika süren uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz bilinmiyor.

MİLYARDERLERİN UZAY YARIŞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Öte yandan, milyarderlerin uzay yarışı doğaya olan etkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Her roket kalkışı 300 tona yakın karbondioksit salınımına neden oluyor.

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