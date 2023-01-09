Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte gündemden düşmeyen sosyal medya platformu Twitter, bu kez ifşa dosyalarıyla değil, yenilikleriyle gündemde. Elon Musk, Twitter'daki karakter sayısını 280'den 4 bine çıkaracağını açıkladı. Daha önce bir takipçisinin, "Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4 bine çıkaracağın doğru mu" sorusuna "Evet" yanıtını veren Musk, tarihi de açıkladı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yenlikleriyle bilinen Musk bu kez takipçilerini de şoke etti. Twitter'ın karakter sayısını nerdeyse 15 kat artırma kararı alan Musk, hali hazırda 280 olan karakter sayısını 4 bine çıkaracağını açıkladı.

Şubat ayının başında bu uygulamaya geçileceğini sosyal medya hesabından duyuran yeni Twitter CEO'su, bundan sonraki yenilikleri ise merak konusu.

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