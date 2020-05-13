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Teknoloji Musk tehdit etmişti California yönetimi ile üretime geçilmesi konusunda anlaştı
ÜRÜN HABERLERİ OTOMOBİL

Musk tehdit etmişti. California yönetimi ile üretime geçilmesi konusunda anlaştı

Amerikan otomotiv devi Tesla ve Californialı yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasağına rağmen firmanın pazartesi üretime başlaması konusunda anlaştı.

Haber Merkezi AA
Musk tehdit etti, savaşı kazandı.
Musk tehdit etti, savaşı kazandı.
  • Elektrikli araba üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve California eyaleti yetkilileri arasında Kovid-19 önlemlerine rağmen üretime başlama tartışmasında anlaşmaya varıldı.

Tesla'nın fabrikasının bulunduğu California'ya bağlı Alameda Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, Tesla'nın gelecek hafta başında üretime başlaması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın üretim tesisinde sosyal mesafe kurallarına, sağlık ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi için yerel polis ile çalışılacağı vurgulandı.

Konuya ilişkin Tesla'dan resmi bir açıklama gelmezken, CEO Musk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hayat yaşanmalı." ifadesini kullandı.

Reuters
Tesla, California'da kalıyor.

Elon Musk, California yönetimine meydan okumuştu

  • Musk, Kovid-19 salgını nedeniyle "zaruri olmayan" iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen fabrikayı çalıştırmaya başlayacağını duyurmuştu.

Önceki gün yaptığı Twitter paylaşımında Musk, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' ifadesiyle California eyalet yönetimine meydan okumuştu.

ABD Başkanı Trump ise dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk'a destek çıkmış ve "California, Tesla ve Elon Musk'a üretim tesisini açması için hemen izin vermeli. Bu çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmalı." ifadesini kullanmıştı.

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