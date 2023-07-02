Mustafa Sarıgül'den Elon Musk’a Twitter tepkisi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna

Mustafa Sarıgül, Twitter'a sınırlandırma getiren Elon Musk'a tepki gösterdi.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, kullanıcıların hesaplarının özelliklerine göre tweet görüntüleme sayılarına sınırlandırma getirildiğini açıkladı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de duruma tepki gösterdi.
'Başka bir oyuncak bul'
'Başka bir oyuncak bul'
TikTok hesabından video paylaşan Sarıgül Musk'a,
"Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, başka bir oyuncak bul, evinde oyna"
dedi.
#Mustafa Sarıgül
#Elon Musk
2 saat önce