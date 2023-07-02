Mustafa Sarıgül'den Elon Musk’a Twitter tepkisi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna

Sosyal medya platformu Twitter'da birçok kullanıcı akşam saatlerinde 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla karşılaştı, ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşadı. Kullanıcıların sebebini merak ettiği söz konusu sıkıntının nedenini ise Twitter'ın sahibi Elon Musk duyurdu. Musk Twitter’daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı.