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Teknoloji

Mustafa Sarıgül'den Elon Musk’a Twitter tepkisi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Twitter'da tweet görüntüleme sayısına sınırlandırma getiren Elon Musk'a TikTok'tan tepki gösterdi. Sarıgül, Musk'a, "Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, başka bir oyuncak bul, evinde oyna" dedi.

15:20 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül, Twitter'a sınırlandırma getiren Elon Musk'a tepki gösterdi.

Mustafa Sarıgül, Twitter'a sınırlandırma getiren Elon Musk'a tepki gösterdi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, kullanıcıların hesaplarının özelliklerine göre tweet görüntüleme sayılarına sınırlandırma getirildiğini açıkladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de duruma tepki gösterdi.

'Başka bir oyuncak bul'

TikTok hesabından video paylaşan Sarıgül Musk'a,
"Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, başka bir oyuncak bul, evinde oyna"
dedi.



#Mustafa Sarıgül
#Twitter
#Elon Musk
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