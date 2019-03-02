MWC 2019'un yıldızı MateX ödül aldı

Huawei, Barselona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC 2019) kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, lider 5G iletişim kapasitesi, katlanabilir FullView teknolojisi ve yapay zekalı yeni arayüzüyle dikkati çekiyor. Katlanabilir telefon segmentinde liderliği üstlenen 5G bağlantılı Huawei Mate X, “2019 Mobil Dünya Kongresi’nin En İyi Bağlı Mobil Cihazı” ödülüne layık görüldü.

Huawei CEO'su Richard Yu Mate X'i tanıtıyor.

Katlanabilir ekranlı ve 5G hızında

Akıllı telefon endüstrisinin yenilikçi keşiflerine öncülük eden Huawei Mate X, esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip oluyor. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000’e sahip Huawei Mate X, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunuyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Birinci sınıf işçilik ve şık tasarım

Huawei Mate X, yenilikçi 5G kombinasyonu, katlanabilir ekranı, yapay zekası ve benzersiz kullanıcı deneyimiyle birçok ödüle layık görüldü.

Yüksek performansın birinci sınıf işçilik ve şık tasarımla aynı adreste buluştuğu cihazlar fuarın gözdeleriydi.

Ayrıca Huawei Mate 20 Pro, güçlü performansı, üstün kamera sistemi, uzun pil ömrü ve yenilikçi şarj çözümleriyle Glomo Ödülleri'nde “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü kazandı.

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